Политика Алиева в жизни, а не на бумаге

Завершившийся 2025 год показал, что социальная политика, реализуемая по инициативе президента Ильхама Алиева, работает не на бумаге, а в реальной жизни. Конкретные решения и программы отразились на доходах и социальной защищенности людей, усилив доверие общества к проводимым реформам. Результаты года ясно показывают: социальная политика развивается не рывками, а по выстроенной логике. Это не набор отдельных шагов, а последовательное продолжение масштабных реформ, которые в последние годы вышли в число главных государственных приоритетов.

С начала 2025 года в Азербайджане реализуется пятый пакет социальных реформ, ставший очередным важным этапом в развитии социальной системы. Его влияние ощутили около трех миллионов граждан республики. На финансирование этого пакета ежегодно дополнительно направляются 1,4 миллиарда манатов, что само по себе свидетельствует о масштабности и системности предпринимаемых шагов. В рамках реформ минимальная заработная плата в минувшем году была повышена с 345 до 400 манатов. Повышение коснулось работников различных сфер, включая сотрудников государственных учреждений, военнослужащих, лиц со специальными званиями и работников, не являющихся государственными служащими. Одновременно - с 280 до 320 манатов - была увеличена минимальная пенсия. Все виды пенсий были проиндексированы и повышены, расширен объем социальных пособий и пенсионных выплат. Параллельно продолжалась активная политика в сфере занятости. За 11 месяцев 2025 года мерами активной занятости были охвачены более 530 тысяч человек. В рамках программы самозанятости для 16 500 граждан созданы малые семейные хозяйства. Расширялись и программы трудоустройства для жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории в рамках программы «Великое возвращение». За отчетный период работой были обеспечены более 7 800 человек трудоспособного возраста.

Пристальное внимание уделялось и развитию в регионах социальной инфраструктуры. За последние годы были открыты центр Smart DOST в селе Агалы Зангиланского района, Карабахский региональный центр DOST в Барде, филиал DOST в Шуше. В 2025 году к этой сети добавились новые центры в Кельбаджаре и Физули, что позволило приблизить социальные услуги к населению, возвращающемуся в родные места. Существенный прогресс был достигнут и в сфере цифровизации социальных услуг, внедрения инновационных решений, развития реабилитационных программ и повышения качества обслуживания граждан. Если же рассматривать период с 2018 по 2025 год в целом, картина становится еще более наглядной. За это время в стране были реализованы пять пакетов социальных реформ, предусматривающих дополнительные ежегодные расходы в объеме 7,6 миллиарда манатов. Эти меры охватили около 4 миллионов граждан. В результате минимальная пенсия увеличилась в три раза, минимальная заработная плата - в 3,1 раза, а годовой объем средств, направляемых на социальные пособия и пенсионные выплаты, вырос в пять раз. Среднемесячная пенсия за этот период увеличилась с 208 до 540 манатов, то есть в 2,6 раза, а среднемесячная пенсия по возрасту - с 234 до 576 манатов, что означает рост в 2,5 раза. Достигнутые результаты создают прочную основу для продолжения социальной политики и в последующие годы. Уже сейчас ясно, что в 2026 году Государственный фонд социальной защиты населения выплатит гражданам на 800 миллионов манатов больше, чем в 2025 году. Ожидается, что динамика роста пенсий сохранится: прогнозируется индексация примерно на 9,2 процента, в результате чего среднемесячная пенсия достигнет 590 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - 629 манатов.