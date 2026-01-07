USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Политика Алиева в жизни, а не на бумаге

правительственная трибуна
Эльнур Мамедов, отдел экономики
00:14 681

Завершившийся 2025 год показал, что социальная политика, реализуемая по инициативе президента Ильхама Алиева, работает не на бумаге, а в реальной жизни. Конкретные решения и программы отразились на доходах и социальной защищенности людей, усилив доверие общества к проводимым реформам.

Результаты года ясно показывают: социальная политика развивается не рывками, а по выстроенной логике. Это не набор отдельных шагов, а последовательное продолжение масштабных реформ, которые в последние годы вышли в число главных государственных приоритетов.

На финансирование пятого пакета ежегодно дополнительно направляются 1,4 миллиарда манатов, что само по себе свидетельствует о масштабности и системности предпринимаемых шагов

С начала 2025 года в Азербайджане реализуется пятый пакет социальных реформ, ставший очередным важным этапом в развитии социальной системы. Его влияние ощутили около трех миллионов граждан республики. На финансирование этого пакета ежегодно дополнительно направляются 1,4 миллиарда манатов, что само по себе свидетельствует о масштабности и системности предпринимаемых шагов.

В рамках реформ минимальная заработная плата в минувшем году была повышена с 345 до 400 манатов. Повышение коснулось работников различных сфер, включая сотрудников государственных учреждений, военнослужащих, лиц со специальными званиями и работников, не являющихся государственными служащими. Одновременно - с 280 до 320 манатов - была увеличена минимальная пенсия. Все виды пенсий были проиндексированы и повышены, расширен объем социальных пособий и пенсионных выплат.

Параллельно продолжалась активная политика в сфере занятости. За 11 месяцев 2025 года мерами активной занятости были охвачены более 530 тысяч человек. В рамках программы самозанятости для 16 500 граждан созданы малые семейные хозяйства. Расширялись и программы трудоустройства для жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории в рамках программы «Великое возвращение». За отчетный период работой были обеспечены более 7 800 человек трудоспособного возраста.

В ушедшем году в рамках программы самозанятости для 16 500 граждан созданы малые семейные хозяйства

Пристальное внимание уделялось и развитию в регионах социальной инфраструктуры. За последние годы были открыты центр Smart DOST в селе Агалы Зангиланского района, Карабахский региональный центр DOST в Барде, филиал DOST в Шуше. В 2025 году к этой сети добавились новые центры в Кельбаджаре и Физули, что позволило приблизить социальные услуги к населению, возвращающемуся в родные места.

Существенный прогресс был достигнут и в сфере цифровизации социальных услуг, внедрения инновационных решений, развития реабилитационных программ и повышения качества обслуживания граждан.

Если же рассматривать период с 2018 по 2025 год в целом, картина становится еще более наглядной. За это время в стране были реализованы пять пакетов социальных реформ, предусматривающих дополнительные ежегодные расходы в объеме 7,6 миллиарда манатов. Эти меры охватили около 4 миллионов граждан. В результате минимальная пенсия увеличилась в три раза, минимальная заработная плата - в 3,1 раза, а годовой объем средств, направляемых на социальные пособия и пенсионные выплаты, вырос в пять раз. Среднемесячная пенсия за этот период увеличилась с 208 до 540 манатов, то есть в 2,6 раза, а среднемесячная пенсия по возрасту - с 234 до 576 манатов, что означает рост в 2,5 раза.

Достигнутые результаты создают прочную основу для продолжения социальной политики и в последующие годы. Уже сейчас ясно, что в 2026 году Государственный фонд социальной защиты населения выплатит гражданам на 800 миллионов манатов больше, чем в 2025 году. Ожидается, что динамика роста пенсий сохранится: прогнозируется индексация примерно на 9,2 процента, в результате чего среднемесячная пенсия достигнет 590 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - 629 манатов.

В сфере занятости в 2026 году охватить активными мерами планируется около 450 тысяч человек, а по программе самозанятости предполагается создание малых хозяйств для 15 тысяч семей.

Социальная направленность государственной политики отражается и в параметрах бюджета. В следующем году доля социальных расходов в государственном бюджете должна составить 41,1 процента, что означает увеличение объема средств, направляемых на эти цели, в 2,2 раза по сравнению с показателями семилетней давности.

Все эти данные говорят о том, что успехи не носят разовый характер. За ними стоит последовательная политика, направленная на улучшение качества жизни и укрепление социальной стабильности, и по всему видно, что эта линия будет продолжена.

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 8677
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 682
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3738
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 3585
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2507
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1718
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2114
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4271
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2298
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3273
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8497

ЭТО ВАЖНО

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 8677
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 682
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3738
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 3585
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2507
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1718
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2114
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4271
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2298
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3273
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8497
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться