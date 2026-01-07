Фидан: Мир в Украине близок как никогда

«Сегодняшний саммит был важным. Помимо стран, во встрече также участвовали такие организации, как Европейский союз и НАТО, а также их руководители. Обсуждались важные вопросы. Стоит отметить, что за последние четыре года мы, по моему мнению, наиболее близки к достижению прочного мира в этой войне. По крайней мере, мы видим, что некоторые ключевые аспекты мирного соглашения обсуждались очень подробно. Турция тоже внесла свой вклад в этот процесс. Я считаю, если мирное соглашение будет подписано, это не только положит конец войне в Украине, но и определит долгосрочные параметры мира между Россией и Европой», - сказал Фидан по итогам прошедшей в Париже встречи «коалиции желающих». Его комментарий предоставила пресс-служба МИД Турции.

На следующем заседании коалиции, по его словам, «также будет обсуждаться [перспектива] подписания мирного соглашения».