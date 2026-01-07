USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Фидан: Мир в Украине близок как никогда

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что на данном этапе реализации усилий по урегулированию конфликта в Украине достигнута точка, наиболее близкая к достижению прочного мира.

«Сегодняшний саммит был важным. Помимо стран, во встрече также участвовали такие организации, как Европейский союз и НАТО, а также их руководители. Обсуждались важные вопросы. Стоит отметить, что за последние четыре года мы, по моему мнению, наиболее близки к достижению прочного мира в этой войне. По крайней мере, мы видим, что некоторые ключевые аспекты мирного соглашения обсуждались очень подробно. Турция тоже внесла свой вклад в этот процесс. Я считаю, если мирное соглашение будет подписано, это не только положит конец войне в Украине, но и определит долгосрочные параметры мира между Россией и Европой», - сказал Фидан по итогам прошедшей в Париже встречи «коалиции желающих». Его комментарий предоставила пресс-служба МИД Турции.

На следующем заседании коалиции, по его словам, «также будет обсуждаться [перспектива] подписания мирного соглашения».

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
