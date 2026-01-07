Спецпосланник Трампа: Вопрос земли все еще нерешенный

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе после встречи «коалиции желающих» в Париже. Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи «коалиции», передает «Европейская правда».

«Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, которые важны для того, чтобы народ Украины знал, что когда это закончится, то закончится навсегда», – сказал Уиткофф.

«Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению работы над соглашением о процветании, которое будет самым прочным из всех, что когда-либо заключались странами, вышедшими из подобных конфликтов, и которое, как мы надеемся, откроет огромные возможности для украинского народа. И мы верим, что прочная экономика коррелирует и работает непосредственно с этими протоколами безопасности», – добавил спецпосланник президента США.

При этом среди нерешенных вопросов Уиткофф назвал «земельный», указав, что «мы продолжим обсуждение этой темы».

«Надеемся, что нам удастся достичь определенных компромиссов по этому поводу, но я хочу сказать следующее. Мы здесь, чтобы посредничать и помогать в мирном процессе, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы достичь этой цели», – заявил Уиткофф.

Ранее стало известно, что премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения. Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.