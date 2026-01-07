Атака ВСУ: горит еще одна российская нефтебаза

Нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке ВСУ при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишут российские СМИ.
По его словам, после детонации на территории объекта загорелось несколько резервуаров.
По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Специалисты тушат пожар. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков в Telegram-канале.
6 января губернатор сообщал об одном пострадавшем в результате падения БПЛА в городе Грайворон. По данным Минобороны РФ, позапрошлой ночью над Белгородской областью сбили 15 беспилотников.