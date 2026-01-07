Войска Германии в соседней с Украиной стране НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новое соглашение («коалиции желающих» - ред.) – это «общий успех» Европы, Украины и США, а также добавил, что Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО через год после прекращения огня, сообщает Sky News.

«Этот новый год начинается именно так, как закончился старый – с интенсивной мирной дипломатии для Украины», – отметил Мерц.

По его словам, в треугольнике из европейцев, Украины и Соединенных Штатов был развит прогресс, которого достигли в прошлом году в Берлине.

«Это общий успех», - подчеркнул канцлер Германии.

«Сегодня мы сосредоточились на вкладе, который Европа и ее партнеры после прекращения огня могут внести для Украины», – добавил он.