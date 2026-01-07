USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Новость дня
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

Теперь США хотят выкупить Гренландию

обновлено 02:16
02:16 580

Госсекретарь США Марко Рубио заявил американским законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Рубио сообщил об этом в понедельник на закрытой встрече с членами Конгресса США.

* * * 01:10

Белый дом изучает все возможные варианты приобретения Гренландии, включая покупку острова или применение вооруженных сил.

«Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и (президент США Дональд) Трамп стремится к заключению сделки, несмотря на возражения лидеров НАТО», - цитирует Reuters неназванного американского чиновника из администрации американского лидера.

Во вторник лидеры крупнейших европейских стран выступили в защиту Гренландии, после того как президент США Дональд Трамп вновь пригрозил захватить датскую территорию.

«Гренландия принадлежит ее народу, и только Дания и Гренландия могут принимать решения, касающиеся их отношений», — заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании в совместном заявлении.

В минувшее воскресенье Дональд Трамп вновь предложил аннексировать Гренландию, заявив журналистам, что она «нужна нам с точки зрения национальной безопасности». Президент США отказался исключить возможность применения силы для установления контроля над арктическим островом, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила в понедельник, что нападение США означало бы конец НАТО.

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 8683
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 683
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3738
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 3585
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2508
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1718
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2117
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4271
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2298
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3273
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8497

