Теперь США хотят выкупить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил американским законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Рубио сообщил об этом в понедельник на закрытой встрече с членами Конгресса США.