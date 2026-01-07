Теперь США хотят выкупить Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил американским законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом покупку Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее сведениям, Рубио сообщил об этом в понедельник на закрытой встрече с членами Конгресса США.
* * * 01:10
Белый дом изучает все возможные варианты приобретения Гренландии, включая покупку острова или применение вооруженных сил.
«Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и (президент США Дональд) Трамп стремится к заключению сделки, несмотря на возражения лидеров НАТО», - цитирует Reuters неназванного американского чиновника из администрации американского лидера.
Во вторник лидеры крупнейших европейских стран выступили в защиту Гренландии, после того как президент США Дональд Трамп вновь пригрозил захватить датскую территорию.
«Гренландия принадлежит ее народу, и только Дания и Гренландия могут принимать решения, касающиеся их отношений», — заявили лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании в совместном заявлении.
В минувшее воскресенье Дональд Трамп вновь предложил аннексировать Гренландию, заявив журналистам, что она «нужна нам с точки зрения национальной безопасности». Президент США отказался исключить возможность применения силы для установления контроля над арктическим островом, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила в понедельник, что нападение США означало бы конец НАТО.