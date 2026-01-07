Макрон назвал численность армии, которая будет у Украины

После окончания российско-украинской войны численность ВСУ составит 800 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Париже.

«Исходя из формата добровольческой армии численностью 800 000 военнослужащих, мы спланировали подготовку, боеспособность и все необходимые ресурсы для этой армии, чтобы сдержать любую дальнейшую агрессию», — сказал он.

По словам Макрона, ВСУ останутся первой линией обороны и «сдерживания агрессии».

Напомним, вопрос численности ВСУ был включен в мирный план по Украине. В ноябре США представили его первоначальную версию из 28 пунктов, которая предусматривала сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Позднее документ несколько раз корректировался. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл обновленную 20-пунктную версию плана, согласно которой численность ВСУ в мирное время должна составить 800 тысяч человек.