Макрон назвал численность армии, которая будет у Украины

01:18 684

После окончания российско-украинской войны численность ВСУ составит 800 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Париже.

«Исходя из формата добровольческой армии численностью 800 000 военнослужащих, мы спланировали подготовку, боеспособность и все необходимые ресурсы для этой армии, чтобы сдержать любую дальнейшую агрессию», — сказал он.

По словам Макрона, ВСУ останутся первой линией обороны и «сдерживания агрессии».

Напомним, вопрос численности ВСУ был включен в мирный план по Украине. В ноябре США представили его первоначальную версию из 28 пунктов, которая предусматривала сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Позднее документ несколько раз корректировался. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл обновленную 20-пунктную версию плана, согласно которой численность ВСУ в мирное время должна составить 800 тысяч человек.

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 8683
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 683
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3738
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 3586
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2509
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1718
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2118
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4271
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2300
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3273
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8497

