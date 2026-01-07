USD 1.7000
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»
Генпрокуратура завершила еще одно громкое расследование: «телесные повреждения военнослужащих»

В Азербайджане назначен временный резидент-координатор ООН

01:31 286

Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане. Об этом сообщила глава Офиса ООН по координации развития Каролина Азеведо.

По ее словам, на должность временного резидента-координатора ООН в Азербайджане назначен представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджанской Республике Мухаммад Насар Хаят.

Она отметила, что мандат действующего резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой официально истекает 8 января 2026 года.

Сообщается, что новый резидент-координатор в настоящее время занимает должность в другой стране и приступит к работе в Азербайджане после завершения своих обязательств там. Он начнет исполнять обязанности резидента-координатора ООН в Азербайджане с 1 июля 2026 года.

«В переходный период, чтобы обеспечить непрерывность руководства, господин Мухаммад Насар Хаят будет временно исполнять обязанности в Представительстве ООН в Азербайджане в период с 9 по 14 января 2026 года», - добавила К. Азеведо.

Отметим, что Насар Хаят является резидентом-представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане, а также руководителем Офиса партнерства и координации организации. Он был назначен на эту должность в июле 2023 года и вручил верительные грамоты министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

До назначения в Азербайджан Н. Хаят возглавлял офис FАО в Лаосе. Он также в течение 11 лет работал в правительстве Пакистана, а, кроме того, осуществлял деятельность в таких международных организациях, как Программа развития ООН, Агентство США по международному развитию и Азиатский банк развития.

Напомним, действующий резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева приступила к работе в стране 1 июля 2021 года.

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 8683
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 683
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3738
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 3589
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2509
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1718
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2118
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4271
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2300
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3273
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России
Украинские дроны поразили военный склад и нефтебазу в России видео; обновлено 20:16
6 января 2026, 20:16 8498

