USD 1.7000
EUR 1.9947
RUB 2.0920
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

«Большинство вопросов решено, но мир завтра не наступит»

сказал Джаред Кушнер
02:45 400

Большинство вопросов относительно предоставления гарантий безопасности для Украины уже решено, но это не значит, что мир будет скоро достигнут. Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания «коалиции желающих» в Париже сказал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и представитель американской переговорной команды.

Кушнер отметил, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в декабре во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго всесторонне обсуждали тему гарантий безопасности. «Я думаю, что они действительно решили большинство, если не все вопросы…», - заявил Кушнер.

При этом, он считает, что встреча во вторник в Париже стала «очень важной вехой». «Это не означает, что мы добьемся мира. Но мир не будет возможным без прогресса, который был достигнут сегодня (6 января). Это значит, что, если Украина собирается заключить окончательное соглашение - они должны знать, что после соглашения будут защищены и будут иметь надежный механизм сдерживания, и что будет существовать реальная поддержка, чтобы обеспечить, что это снова не повторится», - подчеркнул Кушнер.

Он пояснил, что Трамп проявляет приверженность к гарантиям безопасности, отталкиваясь от собственных оценок и разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что соглашение должно быть заключено при таких условиях, когда «обе стороны стремятся к деэскалации», и что будет внедрен реальный механизм мониторинга, а также будет реальная способность устранять конфликт, если произойдет какое-то новое нарушение.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже на встрече стран из «коалиции желающих», Франция и Великобритания выразили намерение направить в Украину войска для обеспечения мира после возможного прекращения войны с Россией. Соглашение, предполагающее отправку миротворческого контингента, подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский.

Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 1354
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2821
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 9516
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 861
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3929
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 4105
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1890
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2362
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4376
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2506
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3359

ЭТО ВАЖНО

Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 1354
Унизить одного, чтобы запугать остальных
Унизить одного, чтобы запугать остальных диагноз XXI века
6 января 2026, 22:33 2821
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты видео; обновлено 01:37
01:37 9516
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге
Политика Алиева в жизни, а не на бумаге правительственная трибуна
00:14 861
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих»
Надежные гарантии для Украины от «коалиции желающих» обновлено 23:47
6 января 2026, 23:47 3929
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция
6 января 2026, 22:55 4105
Миротворцам в Украине быть
Миротворцам в Украине быть Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
6 января 2026, 22:54 1890
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество
Повышение в Азербайджане тарифов на жилищно-коммунальные услуги не улучшит их качество Мнение экономиста
6 января 2026, 22:48 2362
Греция создает преграды для азербайджанского газа?
Греция создает преграды для азербайджанского газа? что происходит?
6 января 2026, 15:53 4376
Пезешкиану тревожно за Иран
Пезешкиану тревожно за Иран
6 января 2026, 22:17 2506
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король
У Америки грозная армия, Мадуро — «жестокий», а Трамп — король обновлено 20:41
6 января 2026, 20:41 3359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться