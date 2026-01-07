«Большинство вопросов решено, но мир завтра не наступит»

Большинство вопросов относительно предоставления гарантий безопасности для Украины уже решено, но это не значит, что мир будет скоро достигнут. Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции после заседания «коалиции желающих» в Париже сказал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и представитель американской переговорной команды.

Кушнер отметил, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в декабре во время встречи в резиденции Мар-а-Лаго всесторонне обсуждали тему гарантий безопасности. «Я думаю, что они действительно решили большинство, если не все вопросы…», - заявил Кушнер.

При этом, он считает, что встреча во вторник в Париже стала «очень важной вехой». «Это не означает, что мы добьемся мира. Но мир не будет возможным без прогресса, который был достигнут сегодня (6 января). Это значит, что, если Украина собирается заключить окончательное соглашение - они должны знать, что после соглашения будут защищены и будут иметь надежный механизм сдерживания, и что будет существовать реальная поддержка, чтобы обеспечить, что это снова не повторится», - подчеркнул Кушнер.

Он пояснил, что Трамп проявляет приверженность к гарантиям безопасности, отталкиваясь от собственных оценок и разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что соглашение должно быть заключено при таких условиях, когда «обе стороны стремятся к деэскалации», и что будет внедрен реальный механизм мониторинга, а также будет реальная способность устранять конфликт, если произойдет какое-то новое нарушение.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже на встрече стран из «коалиции желающих», Франция и Великобритания выразили намерение направить в Украину войска для обеспечения мира после возможного прекращения войны с Россией. Соглашение, предполагающее отправку миротворческого контингента, подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский.