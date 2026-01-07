USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?

видео; обновлено 12:51
12:51 6657

В Тебризе в среду владельцы магазинов закрыли торговые точки и присоединились к забастовке. Об этом свидетельствуют видеозаписи, переданные местными жителями телеканалу Iran International.

В южном городе Ширазе силы безопасности в среду применили силу против протестующих торговцев. Согласно видеоматериалам, при разгоне использовался слезоточивый газ.

В городе Кермане владельцы магазинов также закрыли свои лавки и вышли на митинг.

Британский парламентарий Том Тугендхат заявил о приземлении в Тегеране российских грузовых самолетов и вывозе из Ирана значительных объемов золота. По его словам, это может свидетельствовать о том, что иранское руководство «готовится к возможному падению власти».

«Мы также видим, как российские грузовые самолеты прилетают и садятся в Тегеране — предположительно, с оружием и боеприпасами, — и получаем сообщения о вывозе больших объемов золота из Ирана», — сказал Тугендхат, выступая в парламенте. Он задался вопросом, может ли правительство прокомментировать эти данные, «которые указывают на то, что сам режим готовится к своему падению».

В ответ министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер заявил, что не может предоставить подробную информацию по этим сообщениям. При этом он подчеркнул, что Лондон считает свободу собраний и право на протест «неотъемлемыми правами иранского народа», которые должны уважаться властями страны.

В среду начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана предупредил, что Тегеран не намерен терпеть угрозы со стороны внешних сил после того, как США и Израиль выразили поддержку антиправительственным протестам.

«Исламская Республика Иран рассматривает эскалацию враждебной риторики в адрес иранского народа как угрозу и не потерпит ее продолжения без ответа», — заявил генерал Амир Хатами, слова которого приводит агентство Fars.

В последние дни президент США Дональд Трамп заявлял о возможности вмешательства в ситуацию в Иране в случае гибели демонстрантов, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично выразил поддержку протестам.

*** 11:12 

На фоне продолжающихся в Иране массовых акций протеста в города Южного Азербайджана — Тебриз, Ардебиль и Зенджан — были стянуты дополнительные силы безопасности и военные контингенты.

Как пишут оппозиционные иранские СМИ, в этих городах подразделения разведывательных служб обзванивают политических и общественных активистов, призывая их не участвовать в протестах.

*** 09:19 

Как уже сообщалось, расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был взят под контроль протестующими.

По данным телеканала Fox News, кроме Абданана захвачен также город Малекшахи. О фактическом «захвате» Абданана сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ).

«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — сказал в интервью Fox News член комиссии по иностранным делам НСРИ Али Сафави.

Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави также опубликовала пост в X, в котором выразила признательность протестующим в Малекшахи и Абданане, которые, по ее словам, «заставили силовиков режима отступить».

Между тем наследный принц Реза Пехлеви заявил Fox News, что он выступил «с целью возглавить переходный процесс», указав, что его цель — мирные перемены «посредством национального референдума и конституционного собрания», и что он «как никогда готов вступить в борьбу в Иране» за «решающую битву».

«Моя роль заключается в том, чтобы помочь моим соотечественникам достичь этой цели… Я беспристрастен в отношении того, каким будет конечный результат, если это будет светская демократия», — заявил Пехлеви ведущему Шону Ханнити.

«...Я как никогда готов вмешаться в ситуацию в Иране, как только того потребуют обстоятельства, и буду там среди своих соотечественников, чтобы возглавить решающую битву», — уверяет наследный принц.

Протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов, приведя к десяткам погибших и более чем двум тысяч задержанных. Власти используют слезоточивый газ, ограничивают интернет и предлагают символическое пособие в $7 при прожиточном минимуме около $266.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в других странах. Это заявление вызвало резкую реакцию в Тегеране, где его назвали «безрассудным». Иранские власти пригрозили жестким ответом и обвинили Запад в попытках дестабилизировать экономику страны. Политологи выражают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля и развиваться по сценарию Венесуэлы. В то же время появляются сообщения о планах эвакуации верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в Москву на случай, если подавление протестов окажется неудачным.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1204
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6658
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5233
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 809
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2017
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1856
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2867
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3811
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7482
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2462
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6742

ЭТО ВАЖНО

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1204
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6658
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5233
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 809
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2017
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1856
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2867
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3811
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7482
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2462
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться