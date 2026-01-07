Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?

В Тебризе в среду владельцы магазинов закрыли торговые точки и присоединились к забастовке. Об этом свидетельствуют видеозаписи, переданные местными жителями телеканалу Iran International.
January 7, 2026
В южном городе Ширазе силы безопасности в среду применили силу против протестующих торговцев. Согласно видеоматериалам, при разгоне использовался слезоточивый газ.
В городе Кермане владельцы магазинов также закрыли свои лавки и вышли на митинг.
Британский парламентарий Том Тугендхат заявил о приземлении в Тегеране российских грузовых самолетов и вывозе из Ирана значительных объемов золота. По его словам, это может свидетельствовать о том, что иранское руководство «готовится к возможному падению власти».
«Мы также видим, как российские грузовые самолеты прилетают и садятся в Тегеране — предположительно, с оружием и боеприпасами, — и получаем сообщения о вывозе больших объемов золота из Ирана», — сказал Тугендхат, выступая в парламенте. Он задался вопросом, может ли правительство прокомментировать эти данные, «которые указывают на то, что сам режим готовится к своему падению».
В ответ министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер заявил, что не может предоставить подробную информацию по этим сообщениям. При этом он подчеркнул, что Лондон считает свободу собраний и право на протест «неотъемлемыми правами иранского народа», которые должны уважаться властями страны.
В среду начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана предупредил, что Тегеран не намерен терпеть угрозы со стороны внешних сил после того, как США и Израиль выразили поддержку антиправительственным протестам.
«Исламская Республика Иран рассматривает эскалацию враждебной риторики в адрес иранского народа как угрозу и не потерпит ее продолжения без ответа», — заявил генерал Амир Хатами, слова которого приводит агентство Fars.
В последние дни президент США Дональд Трамп заявлял о возможности вмешательства в ситуацию в Иране в случае гибели демонстрантов, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично выразил поддержку протестам.
На фоне продолжающихся в Иране массовых акций протеста в города Южного Азербайджана — Тебриз, Ардебиль и Зенджан — были стянуты дополнительные силы безопасности и военные контингенты.
Как пишут оппозиционные иранские СМИ, в этих городах подразделения разведывательных служб обзванивают политических и общественных активистов, призывая их не участвовать в протестах.
Как уже сообщалось, расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был взят под контроль протестующими.
По данным телеканала Fox News, кроме Абданана захвачен также город Малекшахи. О фактическом «захвате» Абданана сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ).
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026
The Islamic regime in Iran is starting to crack.
As practically the entire city of Abdanan took to the streets today to protests against the Islamic regime, the police forces waved to them and applauded them from the roof of the police station pic.twitter.com/uijnlItSDd
«Сегодня произошло важное событие в двух городах на западе Ирана, которые фактически перешли под контроль протестующих, и люди празднуют на улицах», — сказал в интервью Fox News член комиссии по иностранным делам НСРИ Али Сафави.
Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави также опубликовала пост в X, в котором выразила признательность протестующим в Малекшахи и Абданане, которые, по ее словам, «заставили силовиков режима отступить».
Anti-regime protestors are rising up and claiming entire cities. Iranians have had enough of the tyrannical Ayatollah and his murderous mullahs.— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) January 6, 2026
The Iranian regime’s grip is unraveling. pic.twitter.com/ghWY1wCigk
Между тем наследный принц Реза Пехлеви заявил Fox News, что он выступил «с целью возглавить переходный процесс», указав, что его цель — мирные перемены «посредством национального референдума и конституционного собрания», и что он «как никогда готов вступить в борьбу в Иране» за «решающую битву».
«Моя роль заключается в том, чтобы помочь моим соотечественникам достичь этой цели… Я беспристрастен в отношении того, каким будет конечный результат, если это будет светская демократия», — заявил Пехлеви ведущему Шону Ханнити.
«...Я как никогда готов вмешаться в ситуацию в Иране, как только того потребуют обстоятельства, и буду там среди своих соотечественников, чтобы возглавить решающую битву», — уверяет наследный принц.
Протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов, приведя к десяткам погибших и более чем двум тысяч задержанных. Власти используют слезоточивый газ, ограничивают интернет и предлагают символическое пособие в $7 при прожиточном минимуме около $266.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в других странах. Это заявление вызвало резкую реакцию в Тегеране, где его назвали «безрассудным». Иранские власти пригрозили жестким ответом и обвинили Запад в попытках дестабилизировать экономику страны. Политологи выражают опасения, что ситуация может выйти из-под контроля и развиваться по сценарию Венесуэлы. В то же время появляются сообщения о планах эвакуации верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в Москву на случай, если подавление протестов окажется неудачным.