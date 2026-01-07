Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?

В Тебризе в среду владельцы магазинов закрыли торговые точки и присоединились к забастовке. Об этом свидетельствуют видеозаписи, переданные местными жителями телеканалу Iran International.

В южном городе Ширазе силы безопасности в среду применили силу против протестующих торговцев. Согласно видеоматериалам, при разгоне использовался слезоточивый газ.

В городе Кермане владельцы магазинов также закрыли свои лавки и вышли на митинг.

Британский парламентарий Том Тугендхат заявил о приземлении в Тегеране российских грузовых самолетов и вывозе из Ирана значительных объемов золота. По его словам, это может свидетельствовать о том, что иранское руководство «готовится к возможному падению власти».

«Мы также видим, как российские грузовые самолеты прилетают и садятся в Тегеране — предположительно, с оружием и боеприпасами, — и получаем сообщения о вывозе больших объемов золота из Ирана», — сказал Тугендхат, выступая в парламенте. Он задался вопросом, может ли правительство прокомментировать эти данные, «которые указывают на то, что сам режим готовится к своему падению».

В ответ министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Хэмиш Фалконер заявил, что не может предоставить подробную информацию по этим сообщениям. При этом он подчеркнул, что Лондон считает свободу собраний и право на протест «неотъемлемыми правами иранского народа», которые должны уважаться властями страны.

В среду начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана предупредил, что Тегеран не намерен терпеть угрозы со стороны внешних сил после того, как США и Израиль выразили поддержку антиправительственным протестам.

«Исламская Республика Иран рассматривает эскалацию враждебной риторики в адрес иранского народа как угрозу и не потерпит ее продолжения без ответа», — заявил генерал Амир Хатами, слова которого приводит агентство Fars.

В последние дни президент США Дональд Трамп заявлял о возможности вмешательства в ситуацию в Иране в случае гибели демонстрантов, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично выразил поддержку протестам.