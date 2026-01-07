USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева

10:20 3812

Израильская национальная разведывательная служба «Моссад» распространила в социальных сетях заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором подчеркивается, что Азербайджан не намерен направлять свои вооруженные силы за пределы страны, включая сектор Газа, а также не планирует участвовать в каких-либо международных миротворческих формированиях.

В Баку подтвердили, что определенные консультации с администрацией президента США Дональда Трампа действительно велись, однако особо подчеркнули: участие Азербайджана в международных миротворческих силах не предусматривается.

Заявления прозвучали на фоне переговоров под руководством США о возможном создании Международных сил стабилизации в рамках обсуждаемого плана по урегулированию ситуации в Газе.

Ранее президент Ильхам Алиев уже комментировал распространявшуюся информацию о возможном участии Азербайджана в международных миссиях в секторе Газа. По его словам, до сих пор остается неясным, кто именно может выдать мандат таким силам и каким будет его содержание. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен участвовать в операциях формата peace enforcement.

«Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается», — заявил президент. Он отметил, что страна не имеет намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанских граждан ради интересов третьих сторон.

Президент напомнил, что в сложные для Азербайджана периоды страна оставалась один на один со своими проблемами и не получала внешней защиты. При этом он подчеркнул, что, несмотря на уважение и сочувствие к палестинскому народу, Азербайджан всегда исходил из принципа, что вопросы арабских стран должны решаться самими арабскими государствами.

В то же время Азербайджан последовательно поддерживал Палестину на международных площадках — в ООН, Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, выступая за создание государства Палестины. В Баку функционирует посольство Палестины, в том числе при финансовой поддержке Азербайджана.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1205
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6661
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5233
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 809
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2019
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1857
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2868
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3813
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7482
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2462
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6742

ЭТО ВАЖНО

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1205
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6661
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5233
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 809
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2019
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1857
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2868
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3813
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7482
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2462
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться