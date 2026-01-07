«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева

Израильская национальная разведывательная служба «Моссад» распространила в социальных сетях заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором подчеркивается, что Азербайджан не намерен направлять свои вооруженные силы за пределы страны, включая сектор Газа, а также не планирует участвовать в каких-либо международных миротворческих формированиях.
AZERBAIJAN RULES OUT GAZA DEPLOYMENT— Mossad Commentary (@MOSSADil) January 6, 2026
Ilham Aliyev says Azerbaijan will not send troops abroad, including to Gaza, and will play no role in any international peacekeeping force.
Baku confirmed discussions with the Trump administration but made clear:
В Баку подтвердили, что определенные консультации с администрацией президента США Дональда Трампа действительно велись, однако особо подчеркнули: участие Азербайджана в международных миротворческих силах не предусматривается.
Заявления прозвучали на фоне переговоров под руководством США о возможном создании Международных сил стабилизации в рамках обсуждаемого плана по урегулированию ситуации в Газе.
Ранее президент Ильхам Алиев уже комментировал распространявшуюся информацию о возможном участии Азербайджана в международных миссиях в секторе Газа. По его словам, до сих пор остается неясным, кто именно может выдать мандат таким силам и каким будет его содержание. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен участвовать в операциях формата peace enforcement.
«Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается», — заявил президент. Он отметил, что страна не имеет намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанских граждан ради интересов третьих сторон.
Президент напомнил, что в сложные для Азербайджана периоды страна оставалась один на один со своими проблемами и не получала внешней защиты. При этом он подчеркнул, что, несмотря на уважение и сочувствие к палестинскому народу, Азербайджан всегда исходил из принципа, что вопросы арабских стран должны решаться самими арабскими государствами.
В то же время Азербайджан последовательно поддерживал Палестину на международных площадках — в ООН, Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, выступая за создание государства Палестины. В Баку функционирует посольство Палестины, в том числе при финансовой поддержке Азербайджана.