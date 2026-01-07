«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева

Израильская национальная разведывательная служба «Моссад» распространила в социальных сетях заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором подчеркивается, что Азербайджан не намерен направлять свои вооруженные силы за пределы страны, включая сектор Газа, а также не планирует участвовать в каких-либо международных миротворческих формированиях.

В Баку подтвердили, что определенные консультации с администрацией президента США Дональда Трампа действительно велись, однако особо подчеркнули: участие Азербайджана в международных миротворческих силах не предусматривается.

Заявления прозвучали на фоне переговоров под руководством США о возможном создании Международных сил стабилизации в рамках обсуждаемого плана по урегулированию ситуации в Газе.

Ранее президент Ильхам Алиев уже комментировал распространявшуюся информацию о возможном участии Азербайджана в международных миссиях в секторе Газа. По его словам, до сих пор остается неясным, кто именно может выдать мандат таким силам и каким будет его содержание. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен участвовать в операциях формата peace enforcement.

«Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается», — заявил президент. Он отметил, что страна не имеет намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанских граждан ради интересов третьих сторон.

Президент напомнил, что в сложные для Азербайджана периоды страна оставалась один на один со своими проблемами и не получала внешней защиты. При этом он подчеркнул, что, несмотря на уважение и сочувствие к палестинскому народу, Азербайджан всегда исходил из принципа, что вопросы арабских стран должны решаться самими арабскими государствами.

В то же время Азербайджан последовательно поддерживал Палестину на международных площадках — в ООН, Движении неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, выступая за создание государства Палестины. В Баку функционирует посольство Палестины, в том числе при финансовой поддержке Азербайджана.