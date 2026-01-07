В прошлом году от отравлений скончалось 46 человек

В течение прошлого года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступило 1188 человек с различными отравлениями. Из них 46 пациентов — 32 мужчины и 14 женщин — скончались.

Как сообщили в Клиническом медицинском центре, в большинстве случаев летальные исходы были связаны с отравлениями лекарственными препаратами и уксусной кислотой.

Состояние 1142 пациентов удалось стабилизировать. После оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны и направлены на амбулаторное лечение.