Туман окутал Баку

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в Губе, Евлахе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ленкорани и Астаре наблюдается туман, из-за которого видимость местами снижена до 50–500 метров. Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, образование тумана связано с высокой температурой в дневные часы и последующим охлаждением земной поверхности, а также понижением температуры воздуха ночью.

«Ожидается, что туманная погода с перерывами сохранится до вечера 9 января», — отметила Мамедова.

Кроме того, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предупредило пользователей маломерных судов о рисках, связанных с туманной погодой.

В обращении МЧС подчеркивается, что в условиях тумана эксплуатация маломерных судов запрещена в целях безопасности.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, туманная погода в Азербайджане сохранится, при этом в акватории Каспийского моря в направлении Баку и Апшеронского района видимость может снизиться до 50 метров.