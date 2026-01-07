США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента Дональда Трампа добивается от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращения поставок нефти странам, которые Вашингтон считает противниками США. В своей колонке обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес отметил, что американские власти потребовали от Каракаса срочно переписать законодательство о добыче нефти в пользу американских компаний, обеспечив им «предпочтительный доступ» к венесуэльским энергоресурсам.

По оценке Reuters, потенциальная сделка могла бы позволить госкомпании PDVSA сохранить объемы добычи, которые сейчас ограничены из-за блокады, введенной США. В настоящий момент американская компания Chevron контролирует экспорт венесуэльской нефти в США – для нее Вашингтон сделал исключения из санкций. Объемы поставок составляют от 100 тыс. до 150 тыс. баррелей в сутки.

По словам источников среди чиновников и представителей нефтяной отрасли, стороны обсуждают возможность перенаправления венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в США. Как уточняет агентство, для этого, возможно, потребуется перераспределить поставки, изначально предназначавшиеся для Китая.

*** 10:44 Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти для последующей продажи. По его словам, контроль над доходами от этой сделки будет осуществляться администрацией США.

«Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, в отношении которой действуют санкции. Эта нефть будет продана по рыночной стоимости, а полученные средства будут находиться под моим контролем как президента США, чтобы обеспечить их использование на благо народов Венесуэлы и США», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он также сообщил, что поручил министру энергетики США Крису Райту незамедлительно приступить к реализации данного плана. По словам американского лидера, нефть будет доставлена в порты США.

Агентство Reuters ранее сообщало, что представители администрации США и власти Венесуэлы обсуждают возможность увеличения объемов экспорта венесуэльской нефти в Соединенные Штаты.

16 декабря Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил о нанесении США ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе, охарактеризовав эти действия как военную агрессию. В стране было введено чрезвычайное положение. Позднее Трамп подтвердил факт ударов и заявил о задержании и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, где они, по его словам, содержатся в следственном изоляторе в Бруклине в Нью-Йорке.

Президент США также заявил, что временное управление Венесуэлой перейдет под контроль Соединенных Штатов, а Вашингтон намерен добиться компенсации для американских нефтяных компаний. По его словам, эти средства планируется направить на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.