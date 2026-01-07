Американцы готовят перехват российского танкера

Американское судно береговой охраны преследует нефтяной танкер Marinera под российским флагом, который следует в нейтральных водах Северной Атлантики вблизи побережья Великобритании, сообщило в среду издание The War Zone.

Корабль береговой охраны США на протяжении нескольких суток сопровождает судно Marinera, несмотря на то что танкер находится на расстоянии около 4 тыс. км от побережья Соединенных Штатов, отмечает издание.

Ранее телеканалы CBS News и CNN сообщали о проработке в США вариантов перехвата этого судна в Атлантическом океане.

Как сообщают британские СМИ, в последние дни в район, где находится танкер, с авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк вылетали два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, истребитель Eurofighter Typhoon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Joint Rivet ВВС Великобритании, а также патрульные самолеты Франции и Ирландии.

При этом независимо от наличия авиационной поддержки или вооружения одиночный сторожевой корабль в открытом море не способен провести захват судна Marinera, указывает The War Zone. Издание предполагает, что для выполнения такой задачи США могут задействовать значительно более крупную и мощную группировку сил.