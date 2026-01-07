USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Американцы готовят перехват российского танкера

10:43 1243

Американское судно береговой охраны преследует нефтяной танкер Marinera под российским флагом, который следует в нейтральных водах Северной Атлантики вблизи побережья Великобритании, сообщило в среду издание The War Zone.

Корабль береговой охраны США на протяжении нескольких суток сопровождает судно Marinera, несмотря на то что танкер находится на расстоянии около 4 тыс. км от побережья Соединенных Штатов, отмечает издание.

Ранее телеканалы CBS News и CNN сообщали о проработке в США вариантов перехвата этого судна в Атлантическом океане.

Как сообщают британские СМИ, в последние дни в район, где находится танкер, с авиабазы Милденхолл в графстве Саффолк вылетали два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, истребитель Eurofighter Typhoon и самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Joint Rivet ВВС Великобритании, а также патрульные самолеты Франции и Ирландии.

При этом независимо от наличия авиационной поддержки или вооружения одиночный сторожевой корабль в открытом море не способен провести захват судна Marinera, указывает The War Zone. Издание предполагает, что для выполнения такой задачи США могут задействовать значительно более крупную и мощную группировку сил.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1222
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6684
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5236
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 812
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2023
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1862
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2876
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3821
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7484
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2464
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6744

