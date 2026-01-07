USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Полиция задержала «экспериментатора» Мехтиева

Инара Рафикгызы
10:57 1637

В Апшеронском районе полиция задержала мужчину, который выманил деньги у гражданина под видом участия в «социальном эксперименте». Как сообщили в МВД, в правоохранительные органы обратился местный житель, ставший жертвой нестандартной мошеннической схемы.

Инцидент произошел в городе Хырдалане. По словам потерпевшего, к нему на улице подошел неизвестный мужчина и попросил всего 1 манат, сославшись на тяжелое материальное положение. После того как просьба была выполнена, злоумышленник обратил внимание на крупную сумму наличных денег у мужчины и неожиданно сменил тактику.

Он заявил, что якобы проводится «социальный эксперимент» для телевизионной программы, и убедил собеседника передать ему еще деньги, пообещав вернуть всю сумму после окончания «съемок».

Доверившись словам незнакомца, мужчина передал ему 1350 манатов, после чего тот скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Апшеронского районного управления полиции, по подозрению в мошенничестве был задержан 27-летний Эльвин Мехтиев.

По факту происшествия проводится расследование.

