Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро

Вашингтонская администрация рассматривает возможность убийства или похищения венесуэльского вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным его источников, американские власти предупредили Кабельо, что он «может оказаться в начале списка целей, если не поможет исполняющей обязанности президента (Венесуэлы) Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок». Как отмечает агентство, Вашингтон полагает, что Кабельо остается верен похищенному американцами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Американская сторона рассчитывает «принудить его (Кабельо) к сотрудничеству» в переходный период, а в дальнейшем «отстранить от власти и отправить в изгнание». По сведениям агентства, через посредников Вашингтон «сообщил Кабельо, что если он будет упорствовать, его может ждать та же судьба, что и Мадуро» или «его жизнь может оказаться в опасности». В то же время публикация подчеркивает, что американские власти опасаются, что устранение Кабельо может вызвать хаос в Венесуэле. Источники также добавили, что с точки зрения Вашингтона министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес «тоже в списке целей». По информации агентства, США добиваются сотрудничества и со стороны этого министра. В материале указывается, что американская администрация считает оппозицию во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо «неспособной сохранить мир» на данном этапе. В Вашингтоне полагают, что для них выгоднее, чтобы страной временно руководила Родригес, которой поручено среди прочего противодействие поставкам наркотиков, высылка из страны «кубинских специалистов в сфере безопасности» и прекращение сотрудничества Венесуэлы с Ираном.

*** 11:05



Семь американских военнослужащих получили ранения в результате военной операции США в Венесуэле, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.