Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро

Вашингтонская администрация рассматривает возможность убийства или похищения венесуэльского вице-президента по вопросам гражданской безопасности, министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным его источников, американские власти предупредили Кабельо, что он «может оказаться в начале списка целей, если не поможет исполняющей обязанности президента (Венесуэлы) Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок». Как отмечает агентство, Вашингтон полагает, что Кабельо остается верен похищенному американцами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Американская сторона рассчитывает «принудить его (Кабельо) к сотрудничеству» в переходный период, а в дальнейшем «отстранить от власти и отправить в изгнание».
По сведениям агентства, через посредников Вашингтон «сообщил Кабельо, что если он будет упорствовать, его может ждать та же судьба, что и Мадуро» или «его жизнь может оказаться в опасности». В то же время публикация подчеркивает, что американские власти опасаются, что устранение Кабельо может вызвать хаос в Венесуэле.
Источники также добавили, что с точки зрения Вашингтона министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес «тоже в списке целей». По информации агентства, США добиваются сотрудничества и со стороны этого министра.
В материале указывается, что американская администрация считает оппозицию во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо «неспособной сохранить мир» на данном этапе. В Вашингтоне полагают, что для них выгоднее, чтобы страной временно руководила Родригес, которой поручено среди прочего противодействие поставкам наркотиков, высылка из страны «кубинских специалистов в сфере безопасности» и прекращение сотрудничества Венесуэлы с Ираном.
Семь американских военнослужащих получили ранения в результате военной операции США в Венесуэле, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.
«По данным Пентагона, в результате субботнего рейда в Каракасе пострадали семь американских военнослужащих, получивших огнестрельные и осколочные ранения», – говорится в сообщении.
Пятеро из них уже вернулись к выполнению служебных обязанностей, еще двое проходят лечение в медицинском центре города Сан-Антонио в штате Техас.
Раненых в Венесуэле военнослужащих доставили из Пуэрто-Рико в Сан-Антонио на самолете C-17 Globemaster III ВВС США, который использовался в качестве санитарного борта для медицинской эвакуации.
В Каракасе сообщили, что со стороны Венесуэлы в ходе операции США по захвату президента Николаса Мадуро и его доставке в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в торговле наркотиками погибли по меньшей мере 24 сотрудника сил безопасности.
Кроме того, правительство Кубы в воскресенье заявило, что в результате американской операции погибли 32 кубинских военнослужащих и сотрудника МВД, находившихся на работе в Венесуэле. Среди жертв названы полковники, майоры, капитаны и лейтенанты, а также несколько военнослужащих запаса в возрасте до 60 лет.
Как отмечает Associated Press, кубинская сторона не привела данных о задачах, которые выполняли эти военнослужащие, а также не уточнила обстоятельства их гибели. При этом американские представители утверждают, что они обеспечивали охрану президента Венесуэлы.
В администрации США полагают, что в ходе операции по захвату Николаса Мадуро погибли около 75 человек, в том числе и гражданские.
Как сообщил один из источников газеты The Washington Post (WP), «не менее 67 человек были убиты» в результате этой операции. Другой собеседник издания оценил число погибших как «примерно от 75 до 80». В публикации уточняется, что среди жертв числятся военнослужащие из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица.
Между тем телеканал NBC News сообщает, что в ходе захвата в резиденции в Каракасе американские военнослужащие нанесли легкие травмы Мадуро и его супруге Силии Флорес. По данным телеканала, бойцы американского спецподразделения «Дельта» использовали светошумовые гранаты, пытаясь проникнуть в дом венесуэльского лидера, в результате чего Мадуро и Флорес получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности.
Как утверждает NBC, Мадуро и Флорес прошли медицинское обследование на борту самолета, доставившего их на базу Национальной гвардии США к северу от Нью-Йорка. Отмечается, что на первой фотографии после задержания супруга президента Венесуэлы была запечатлена с синяком на лице.
В свою очередь, временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный траур по погибшим в ходе захвата Мадуро.
«Я приняла решение объявить семидневный траур в честь молодых мужчин и женщин, которые погибли, отдали свои жизни, защищая Венесуэлу, президента Николаса Мадуро», – заявила Родригес во вторник в эфире телеканала VTV.