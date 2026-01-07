Центробанк заявил о росте валютных резервов Азербайджана

На 1 января этого года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $11 млрд 514,9 млн. Как сообщает ЦБА, это на 0,7% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.
Валютные резервы ЦБА за последний год увеличились на 5,1%.
