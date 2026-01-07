USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Центробанк заявил о росте валютных резервов Азербайджана

11:10 751

На 1 января этого года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили $11 млрд 514,9 млн. Как сообщает ЦБА, это на 0,7% больше по сравнению с 1 декабря прошлого года.

Валютные резервы ЦБА за последний год увеличились на 5,1%.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1232
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6697
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5239
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 813
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2025
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1863
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2879
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3826
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7484
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2465
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6745

