Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»

11:35 816

Американская компания Chevron с инвестиционной группой Quantum Energy Partners планируют совместное участие в торгах за зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл», оцененные примерно в $22 млрд, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы нефтяной компании.

Как сообщал Reuters в ноябре 2025 года, Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов «Лукойла». В середине декабря того же года агентство также писало, что саудовская компания Midad Energy стала одним из ключевых претендентов на покупку международных активов российской нефтяной компании.

«Лукойл» принял решение о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Позднее американский Минфин выдал лицензию, позволяющую совершать сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла».

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1240
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6717
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5240
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 817
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2032
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1866
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2886
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3831
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7485
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2468
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6750

