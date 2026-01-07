Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»

Американская компания Chevron с инвестиционной группой Quantum Energy Partners планируют совместное участие в торгах за зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл», оцененные примерно в $22 млрд, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным FT, в случае заключения сделки Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы нефтяной компании.

Как сообщал Reuters в ноябре 2025 года, Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов «Лукойла». В середине декабря того же года агентство также писало, что саудовская компания Midad Energy стала одним из ключевых претендентов на покупку международных активов российской нефтяной компании.

«Лукойл» принял решение о продаже своих зарубежных активов после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Позднее американский Минфин выдал лицензию, позволяющую совершать сделки по продаже международного бизнеса «Лукойла».