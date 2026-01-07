На Камчатке ограничили интернет: угроза БПЛА?

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что перебои с мобильным интернетом в крупнейших населенных пунктах региона с 31 декабря связаны с федеральными ограничениями в районах размещения стратегически важных объектов Минобороны. Об этом сообщает РБК.

«В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны. Ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка», – написал Солодов в своем телеграм-канале.

Губернатор также поручил организовать дополнительные точки доступа Wi-Fi и согласовать с операторами сотовой связи перерасчет абонентской платы для жителей региона.

31 декабря официальный канал правительства Камчатского края информировал население об ограничениях мобильного интернета в предновогодний период с целью защиты объектов инфраструктуры. Расстояние от Камчатского края до военной зоны в Украине превышает 7 тыс. км. При этом официальных сообщений о возможных ударах беспилотников по территории края до сих пор не поступало.