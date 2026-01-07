USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

На Камчатке ограничили интернет: угроза БПЛА?

11:55 516

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что перебои с мобильным интернетом в крупнейших населенных пунктах региона с 31 декабря связаны с федеральными ограничениями в районах размещения стратегически важных объектов Минобороны. Об этом сообщает РБК.

«В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны. Ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка», – написал Солодов в своем телеграм-канале.

Губернатор также поручил организовать дополнительные точки доступа Wi-Fi и согласовать с операторами сотовой связи перерасчет абонентской платы для жителей региона.

31 декабря официальный канал правительства Камчатского края информировал население об ограничениях мобильного интернета в предновогодний период с целью защиты объектов инфраструктуры. Расстояние от Камчатского края до военной зоны в Украине превышает 7 тыс. км. При этом официальных сообщений о возможных ударах беспилотников по территории края до сих пор не поступало.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1242
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6720
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5240
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 817
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2032
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1866
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2886
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3834
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7487
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2468
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6751

ЭТО ВАЖНО

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1242
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6720
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5240
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 817
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2032
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1866
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2886
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3834
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7487
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2468
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться