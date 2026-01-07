USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

США увиливают от гарантий безопасности для Украины

12:09 553

Роль Соединенных Штатов в предоставлении гарантий безопасности Украине, которые намерены обеспечить европейские страны, пока остается неясной – Вашингтон отказался подписывать документ о своем участии в мониторинге прекращения огня, сообщает газета Politico.

В публикации отмечается, что финальная версия документа, принятого по итогам встречи западной «коалиции желающих» 6 января, «оказалась размыта». Из текста были исключены ссылки на потенциальную роль США в обеспечении гарантий безопасности, включая предоставление разведданных, логистическую поддержку и обязательства по поддержке многонациональных сил Европы в случае нападения.

«Неясно, в какой мере США готовы осуществлять свои обязательства», – заявил изданию неназванный чиновник.

По его словам, на этом фоне следует учитывать, что недавние перестановки в украинской власти свидетельствуют о подготовке Киева к войне. «Существенные политические перестановки в Киеве призваны подготовить Украину к ведению затяжной войны, если это будет необходимо», – добавил он.

6 января по итогам совещания «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент в Украине после завершения войны.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1245
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6724
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5242
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 818
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2035
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1867
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2887
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3836
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7487
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2468
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6751

ЭТО ВАЖНО

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1245
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6724
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5242
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 818
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2035
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1867
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2887
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3836
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7487
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2468
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться