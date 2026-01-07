США увиливают от гарантий безопасности для Украины

Роль Соединенных Штатов в предоставлении гарантий безопасности Украине, которые намерены обеспечить европейские страны, пока остается неясной – Вашингтон отказался подписывать документ о своем участии в мониторинге прекращения огня, сообщает газета Politico.

В публикации отмечается, что финальная версия документа, принятого по итогам встречи западной «коалиции желающих» 6 января, «оказалась размыта». Из текста были исключены ссылки на потенциальную роль США в обеспечении гарантий безопасности, включая предоставление разведданных, логистическую поддержку и обязательства по поддержке многонациональных сил Европы в случае нападения.

«Неясно, в какой мере США готовы осуществлять свои обязательства», – заявил изданию неназванный чиновник.

По его словам, на этом фоне следует учитывать, что недавние перестановки в украинской власти свидетельствуют о подготовке Киева к войне. «Существенные политические перестановки в Киеве призваны подготовить Украину к ведению затяжной войны, если это будет необходимо», – добавил он.

6 января по итогам совещания «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент в Украине после завершения войны.