Иран сотрясают крупнейшие протесты
Бакинский Каспар перевозит санкционную нефть?

Бакинский Каспар перевозит санкционную нефть?

В течение 2025 года в отношении в общей сложности пяти судов, принадлежащих и находящихся в совместной собственности ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), были введены международные санкции по обвинению в перевозке сырой нефти российского происхождения.

Два судна напрямую принадлежат ASCO, еще три находятся в совместной собственности через предприятие компании — SA Maritime AFZECO. По этой причине они были включены в санкционные списки, введенные Европейским союзом, Великобританией и Канадой.

Как сообщает АПА, руководство ASCO начало юридическое разбирательство по данному вопросу и подготовило апелляционное обращение с целью доказать, что ни сама компания, ни ее совместное предприятие не нарушали соответствующие санкционные требования.

На данный момент результаты апелляционного процесса и его временные рамки остаются неопределенными. Отмечается, что санкции могут оказать существенное влияние на будущую операционную деятельность и финансовое положение ASCO и его совместного предприятия.

Также сообщается, что ASCO держит ситуацию под строгим контролем и в зависимости от хода процесса обещает «принять соответствующие меры».

