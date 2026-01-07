«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей

USD 1.7000
Ульвия Худиева
12:21 1251

В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом. Глава семейства Риман Алисултанов, 1962 года рождения, скончался, его жена Антига Гасымова, 1965 года рождения, и внук Эмин Алисултанов, 2025 года рождения, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Это одна из бесчисленных трагедий, связанных с отравлением угарным газом, которые происходят почти каждый день с начала осенне-зимнего сезона, порой приводя к гибели целых семей. Несмотря на многолетнюю просветительскую работу и предупреждения, сотни людей ежегодно становятся жертвами «тихого убийцы» - угарного газа.

По информации, предоставленной haqqin.az Центральной больницей Гусарского района, в отделение неотложной помощи поступили двое отравившихся из одной семьи – 60-летняя бабушка Антига Гасымова и ее внук (младенец). Лечение Антиги продолжается в отделении неотложной помощи, ее состояние оценивается как стабильное.

По предварительным данным, большинство отравлений угарным газом происходит в результате эксплуатации печей, изготовленных кустарным способом. Так, накануне в доме, расположенном в Бинагадинском районе Баку, было найдено тело 72-летней Садиги Гусейновой. Предположительно, она задохнулась от угарного газа.

От отравления угарным газом также скончалась 55-летняя Сахиба Амирасланова, жительница села Балагусар Гусарского района. Вчера еще одна женщина, 22-летняя Шукран Исаева, скончалась от отравления угарным газом. Инцидент зафиксирован в селе Учтепе Джалилабадского района. В Хырдалане 5 января от отравления угарным газом в своем доме скончался 33-летний Туран Халилли.

По словам экспертов, случаи отравления угарным газом происходят из-за нарушения правил техники безопасности. Главными виновниками увеличения числа случаев отравления угарным газом считаются сами граждане. Ведь помещение, где работают газовые плиты, обычно полностью закрывают, чтобы сохранить тепло. В результате вредные вещества, выделяемые плитой, накапливаются в тесном закрытом помещении, и происходит отравление.

Эксперты говорят, что угарный газ оказывает токсическое воздействие на центральную нервную систему в очень короткие сроки. Надышавшись угарным газом, люди чувствуют головокружение, а спустя короткое время теряют сознание. Возникает сердечная недостаточность, пониженное артериальное давление, усиливается одышка, человек оказывается в очень тяжелом состоянии. Поэтому настоятельно рекомендуется чистить дымоходы в домах и зданиях не реже двух раз в год.

