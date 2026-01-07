«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей

В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом. Глава семейства Риман Алисултанов, 1962 года рождения, скончался, его жена Антига Гасымова, 1965 года рождения, и внук Эмин Алисултанов, 2025 года рождения, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Это одна из бесчисленных трагедий, связанных с отравлением угарным газом, которые происходят почти каждый день с начала осенне-зимнего сезона, порой приводя к гибели целых семей. Несмотря на многолетнюю просветительскую работу и предупреждения, сотни людей ежегодно становятся жертвами «тихого убийцы» - угарного газа.

По информации, предоставленной haqqin.az Центральной больницей Гусарского района, в отделение неотложной помощи поступили двое отравившихся из одной семьи – 60-летняя бабушка Антига Гасымова и ее внук (младенец). Лечение Антиги продолжается в отделении неотложной помощи, ее состояние оценивается как стабильное.