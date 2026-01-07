Пользователи Birbank вновь выбрали Kontakt

Ведущая розничная торговая сеть страны Kontakt успешно завершила 2025 год, сохранив свои лидерские позиции. Так, сеть была выбрана партнером с наибольшим такситным оборотом по карте Birbank за прошлый год. Таким образом, Kontakt , вот уже шестой год подряд получающий данную награду, продолжил своеобразную традицию.

Этот успех, являющийся показателем долгосрочных и стабильных результатов, подтверждает, что лидерство Kontakt на рынке — не случайность, а итог системной и выстроенной годами работы.

Стремясь сделать покупки удобными и доступными для каждого, сеть также радует пользователей Birbank специальными возможностями и преимуществами. Так, в рамках текущей кампании владельцы такситных карт Birbank могут приобретать различные товары в магазинах Kontakt и на онлайн-платформе kontakt.az со скидками до 50%, а также оплачивать покупки равными частями сроком до 18 месяцев на беспроцентных условиях.

Напомним, сеть магазинов Kontakt уже много лет сохраняет лидерские позиции в регионе, располагая более чем 50 магазинами по Азербайджану и являясь официальным партнером свыше 100 международных брендов. Более того, сеть вышла за пределы страны и представлена 5 магазинами в Грузии. Кроме того, Kontakt является первым и единственным официальным партнером крупнейшего европейского союза электроники Euronics в Кавказском регионе.