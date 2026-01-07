USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Четыре сценария присоединения Гренландии к США

The Times
12:43 318

Администрация президента США Дональда Трампа может использовать четыре возможных сценария для присоединения Гренландии, сообщает британская газета The Times.

Как отмечает издание, первый вариант предполагает вторжение на остров и его оккупацию. Второй сценарий основан на принуждении, в частности, Трамп может предложить выкупить Гренландию у Дании и пообещать местному населению крупные инвестиции в экономику острова.

В качестве третьего возможного сценария The Times называет заключение Договора о свободной ассоциации. В настоящее время США имеют подобные соглашения с небольшими государствами Тихого океана – Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Согласно этим договоренностям, Вашингтон гарантирует финансовую поддержку, а страны-партнеры передают США решение вопросов обороны при сохранении внутреннего самоуправления.

Четвертый вариант предусматривает сохранение Гренландии в составе Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове, заключением коммерческих соглашений с американскими компаниями по разведке полезных ископаемых и назначением чиновников из Соединенных Штатов советниками местного правительства.

«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
«Тихий убийца» забирает жизни, иногда целых семей
12:21 1256
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит?
Россия вывозит золото из Ирана? Что происходит? видео; обновлено 12:51
12:51 6740
Чао, Рокко, тут Путина не любят!
Чао, Рокко, тут Путина не любят! горячая тема; все еще актуально
6 января 2026, 23:21 5243
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
Chevron и Quantum поделят активы «Лукойла»
11:35 820
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро
Американцы угрожают смертью соратнику Мадуро обновлено 11:16
11:16 2039
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев
США и Венесуэла могут перераспределить нефть, чтобы обойти китайцев обновлено 11:24
11:24 1867
Кровавая разборка в Гяндже
Кровавая разборка в Гяндже
10:38 2892
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
«Моссад» опубликовал заявление Ильхама Алиева
10:20 3839
Неизбежная война Турции с Израилем
Неизбежная война Турции с Израилем наша корреспонденция; все еще актуально
6 января 2026, 22:55 7489
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
«Во-первых, выгнать Россию и Китай»: жесткие требования Америки к Венесуэле
09:26 2472
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция
01:47 6753

