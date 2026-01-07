Четыре сценария присоединения Гренландии к США

Администрация президента США Дональда Трампа может использовать четыре возможных сценария для присоединения Гренландии, сообщает британская газета The Times.

Как отмечает издание, первый вариант предполагает вторжение на остров и его оккупацию. Второй сценарий основан на принуждении, в частности, Трамп может предложить выкупить Гренландию у Дании и пообещать местному населению крупные инвестиции в экономику острова.

В качестве третьего возможного сценария The Times называет заключение Договора о свободной ассоциации. В настоящее время США имеют подобные соглашения с небольшими государствами Тихого океана – Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Согласно этим договоренностям, Вашингтон гарантирует финансовую поддержку, а страны-партнеры передают США решение вопросов обороны при сохранении внутреннего самоуправления.

Четвертый вариант предусматривает сохранение Гренландии в составе Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове, заключением коммерческих соглашений с американскими компаниями по разведке полезных ископаемых и назначением чиновников из Соединенных Штатов советниками местного правительства.