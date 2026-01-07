USD 1.7000
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков

обновлено 17:00
17:00 2190

Оперативное командование сирийских вооруженных сил объявило закрытыми военными зонами районы Ашрафия и Шейх-Максуд на севере города Алеппо с курдским населением. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны арабской республики в X.

«Мы объявляем о введении в среду комендантского часа в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд начиная с 15:00 по местному времени (с 16:00 по Баку), - говорится в заявлении. - Призываем гражданское население держаться подальше от позиций, занимаемых отрядами курдских боевиков». Указывается, что власти открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей в районе развилки Лирамун.

Ранее армейское командование обвинило возглавляемые курдами так называемые «Сирийские демократические силы» («СДС») в срыве достигнутого 6 января соглашения о перемирии и возобновлении обстрелов жилых кварталов Алеппо и правительственных войск. «Нашими законными целями становятся все объекты СДС на севере Алеппо после продолжающихся вероломных нападений», - подчеркивалось в коммюнике.

По сообщению турецких СМИ, сирийская армия готовится к операции против курдских боевиков в Алеппо. Отмечается, что операция будет ограниченная - в районах Шейх Максуд и Ашрафи.

По данным телеканала Al-Ikhbariya, жертвами интенсивных перестрелок в северной столице Сирии стали по меньшей мере четыре человека, еще 10, включая женщин и детей, получили ранения.

* * * 13:40

Международный аэропорт Алеппо временно прекращает работу на сутки из-за обострения ситуации в городе, где вспыхнули перестрелки между формированиями курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) и силами переходного правительства Сирии. Об этом сообщил председатель главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Омар аль-Хусари.

«В свете текущей ситуации в некоторых районах Алеппо, а также из соображений безопасности пассажиров и экипажей Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта приняло решение приостановить полеты в международный аэропорт Алеппо и из него на 24 часа с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении, опубликованном в X.

Чиновник отметил, что регулярные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска.

По последним данным, приведенным телеканалом «Аль-Ихбария», в результате обстрелов курдскими боевиками жилых районов Алеппо погибли как минимум пять человек, еще десять человек, включая женщин и детей, получили ранения. Агентство Anadolu сообщает о гибели ребенка в числе погибших.

Накануне курды нанесли удары по школе «Аль-Калима» в районе Йени Сюрян и по больнице «Захи Азрак» в районе Бустан аль-Баша.

Телеканал Syria TV сообщает, что после нескольких часов ожесточенных перестрелок между формированиями СДС и правительственными силами удалось достигнуть перемирия.

Тем временем губернатор Алеппо Аззам Гариб сообщил о приостановке работы государственных учреждений, а также отмене занятий в школах и университетах.

Министерство обороны Сирии отмечает, что террористическая организация «СДС» фактически нарушила и не признает соглашение от 10 марта, а также пытается втянуть сирийскую армию в открытую войну.

В среду сирийские военные объявили о создании двух гуманитарных коридоров в Алеппо с целью вывода гражданского населения из районов Шейх Максуд и Ашрафие. Кроме того, в ведомстве указали, что все военные позиции «СДС» в указанных районах являются законными целями для сирийской армии.

