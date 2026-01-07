Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков

Оперативное командование сирийских вооруженных сил объявило закрытыми военными зонами районы Ашрафия и Шейх-Максуд на севере города Алеппо с курдским населением. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны арабской республики в X. «Мы объявляем о введении в среду комендантского часа в кварталах Ашрафия и Шейх-Максуд начиная с 15:00 по местному времени (с 16:00 по Баку), - говорится в заявлении. - Призываем гражданское население держаться подальше от позиций, занимаемых отрядами курдских боевиков». Указывается, что власти открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей в районе развилки Лирамун.

Ранее армейское командование обвинило возглавляемые курдами так называемые «Сирийские демократические силы» («СДС») в срыве достигнутого 6 января соглашения о перемирии и возобновлении обстрелов жилых кварталов Алеппо и правительственных войск. «Нашими законными целями становятся все объекты СДС на севере Алеппо после продолжающихся вероломных нападений», - подчеркивалось в коммюнике. По сообщению турецких СМИ, сирийская армия готовится к операции против курдских боевиков в Алеппо. Отмечается, что операция будет ограниченная - в районах Шейх Максуд и Ашрафи. По данным телеканала Al-Ikhbariya, жертвами интенсивных перестрелок в северной столице Сирии стали по меньшей мере четыре человека, еще 10, включая женщин и детей, получили ранения.

* * * 13:40 Международный аэропорт Алеппо временно прекращает работу на сутки из-за обострения ситуации в городе, где вспыхнули перестрелки между формированиями курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) и силами переходного правительства Сирии. Об этом сообщил председатель главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Омар аль-Хусари.