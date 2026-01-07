USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже

14:40

На переговорах в Париже по урегулированию российско-украинской войны удалось добиться значимых результатов, заявил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

«Не все детали этих обсуждений могут быть обнародованы на данном этапе, однако уже достигнуты ощутимые результаты, и работа продолжается», – написал Буданов в соцсети X.

По его словам, переговоры направлены на достижение устойчивого мира и обеспечение надежных гарантий для Украины.

Переговоры в Париже стартовали 6 января и продолжаются в среду. Накануне лидеры Украины и Франции – Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть многонациональные силы в Украине после окончания войны. Документ создает правовую основу для действий британских, французских и партнерских войск, включая обеспечение безопасности воздушного и морского пространства, а также поддержку укрепления Вооруженных сил Украины.

Стармер подчеркнул, что Великобритания и Франция могут создать на территории Украины военные базы и защищенные объекты для хранения вооружений и техники. В свою очередь, Зеленский указал, что определены страны, готовые возглавить элементы безопасности на суше, в воздухе и на море, при этом украинская армия остается ключевым элементом координации. По его словам, власти Франции и Великобритании совместно с Украиной согласовали размещение, численность и виды вооружений многонациональных сил.

