«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже

«Не все детали этих обсуждений могут быть обнародованы на данном этапе, однако уже достигнуты ощутимые результаты, и работа продолжается», – написал Буданов в соцсети X.

По его словам, переговоры направлены на достижение устойчивого мира и обеспечение надежных гарантий для Украины.

Переговоры в Париже стартовали 6 января и продолжаются в среду. Накануне лидеры Украины и Франции – Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть многонациональные силы в Украине после окончания войны. Документ создает правовую основу для действий британских, французских и партнерских войск, включая обеспечение безопасности воздушного и морского пространства, а также поддержку укрепления Вооруженных сил Украины.

Стармер подчеркнул, что Великобритания и Франция могут создать на территории Украины военные базы и защищенные объекты для хранения вооружений и техники. В свою очередь, Зеленский указал, что определены страны, готовые возглавить элементы безопасности на суше, в воздухе и на море, при этом украинская армия остается ключевым элементом координации. По его словам, власти Франции и Великобритании совместно с Украиной согласовали размещение, численность и виды вооружений многонациональных сил.