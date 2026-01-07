USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане

фото; видео; обновлено 16:18
Инара Рафикгызы
16:18 3006

Пожар в автоцистерне в Газахском районе произошел в результате взрыва во время процесса заправки. Об этом сообщили в компании SOCAR PETROLEUM, которой принадлежал автомобиль.

В компании отметили, что инцидент произошел на территории нефтебазы №7 в селе Ханлыглар Газахского района. Пожар возник в результате взрыва во время процесса заправки. О происшествии незамедлительно сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

*** 14:47

В Газахском районе, на территории села Ханлыглар, произошел пожар в автомобиле, перевозившем топливо. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано силами ведомства, распространения огня на прилегающую территорию допущено не было.

Инцидент сопровождался взрывом, произошедшим в автомобиле марки MAN на территории Газахской нефтяной базы.

По информации haqqin.az, в результате происшествия погиб житель города Газаха Шамиль Ибрагимов, 1994 года рождения, работавший оператором по сливу и перекачке топлива на нефтебазе. Он получил смертельные ожоги.

По факту происшествия в прокуратуре Газахского района проводится расследование. Дополнительная информация будет представлена позднее.

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12902
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 167
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 467
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 320
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1226
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2224
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1077
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2279
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3007
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1186
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2597

