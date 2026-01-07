Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане

Пожар в автоцистерне в Газахском районе произошел в результате взрыва во время процесса заправки. Об этом сообщили в компании SOCAR PETROLEUM, которой принадлежал автомобиль.

В компании отметили, что инцидент произошел на территории нефтебазы №7 в селе Ханлыглар Газахского района. Пожар возник в результате взрыва во время процесса заправки. О происшествии незамедлительно сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.