Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане

Пожар в автоцистерне в Газахском районе произошел в результате взрыва во время процесса заправки. Об этом сообщили в компании SOCAR PETROLEUM, которой принадлежал автомобиль.
В компании отметили, что инцидент произошел на территории нефтебазы №7 в селе Ханлыглар Газахского района. Пожар возник в результате взрыва во время процесса заправки. О происшествии незамедлительно сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.
*** 14:47
В Газахском районе, на территории села Ханлыглар, произошел пожар в автомобиле, перевозившем топливо. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано силами ведомства, распространения огня на прилегающую территорию допущено не было.
Инцидент сопровождался взрывом, произошедшим в автомобиле марки MAN на территории Газахской нефтяной базы.
По информации haqqin.az, в результате происшествия погиб житель города Газаха Шамиль Ибрагимов, 1994 года рождения, работавший оператором по сливу и перекачке топлива на нефтебазе. Он получил смертельные ожоги.
По факту происшествия в прокуратуре Газахского района проводится расследование. Дополнительная информация будет представлена позднее.