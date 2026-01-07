USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Операция ВСУ: удар по нефтебазе и военному складу в России

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области России и складу материально-технических средств, расположенному на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщается в Telegram Генштаба ВСУ.

«В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ, задействованной в снабжении (российской) армии горючим», – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в результате попаданий на объекте возник крупный пожар.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется.

По предварительным данным, на нефтебазе стратегического резерва «Темп» в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

