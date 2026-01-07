Ясамал лидирует в Баку

В первые дни 2026 года Баку вступил в новый год с привычным для столицы набором праздничных атрибутов: иллюминация на улицах, украшенные парки и площади, новогодние елки в общественных местах. Подготовка к празднику, как и в предыдущие годы, оказалась неравномерной — одни районы заметно выделяются на фоне других.

По наблюдениям жителей и визуальной оценке городских пространств, наиболее активно к Новому году подготовились Ясамальский, Хатаинский и Наримановский районы. Здесь праздничное оформление более плотное, освещение — интенсивнее, а общее впечатление — ближе к образу «новогоднего города», который традиционно формируется в центральных и густонаселенных частях Баку. За ними следуют Сабаильский, Низаминский и Насиминский районы, где праздничная атмосфера присутствует, но выражена менее ярко.

Бинагадинский, Хазарский и Сабунчинский районы оказались в нижней части рейтинга, тогда как Сураханский, Гарадагский и Пираллахинский районы демонстрируют примерно одинаковый, сдержанный уровень подготовки. При этом даже там ощущается базовое праздничное оформление без попытки создать визуально насыщенную среду.

В целом новогодняя атмосфера в Баку сохраняется по всему городу, однако различия между районами остаются заметными. Праздничное убранство по-прежнему во многом зависит от активности местных исполнительных структур, а не от единой городской концепции. Тем не менее для большинства жителей столицы эти приготовления стали привычным и, судя по реакции горожан, позитивным элементом городского пейзажа в начале нового года.