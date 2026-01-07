Ясамал лидирует в Баку

USD 1.7000
В первые дни 2026 года Баку вступил в новый год с привычным для столицы набором праздничных атрибутов: иллюминация на улицах, украшенные парки и площади, новогодние елки в общественных местах. Подготовка к празднику, как и в предыдущие годы, оказалась неравномерной — одни районы заметно выделяются на фоне других.

По наблюдениям жителей и визуальной оценке городских пространств, наиболее активно к Новому году подготовились Ясамальский, Хатаинский и Наримановский районы. Здесь праздничное оформление более плотное, освещение — интенсивнее, а общее впечатление — ближе к образу «новогоднего города», который традиционно формируется в центральных и густонаселенных частях Баку. За ними следуют Сабаильский, Низаминский и Насиминский районы, где праздничная атмосфера присутствует, но выражена менее ярко.

Бинагадинский, Хазарский и Сабунчинский районы оказались в нижней части рейтинга, тогда как Сураханский, Гарадагский и Пираллахинский районы демонстрируют примерно одинаковый, сдержанный уровень подготовки. При этом даже там ощущается базовое праздничное оформление без попытки создать визуально насыщенную среду.

В целом новогодняя атмосфера в Баку сохраняется по всему городу, однако различия между районами остаются заметными. Праздничное убранство по-прежнему во многом зависит от активности местных исполнительных структур, а не от единой городской концепции. Тем не менее для большинства жителей столицы эти приготовления стали привычным и, судя по реакции горожан, позитивным элементом городского пейзажа в начале нового года.

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12905
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 170
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 471
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 322
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1230
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2227
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1078
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2283
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3015
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1188
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2600

