Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Сапер подорвался на мине в Джебраиле

14:57

Сегодня на территории села Мехтили Джебраильского района произошел минный инцидент.

Как сообщили в Агентстве по разминированию (ANAMA), при выполнении служебных обязанностей сотрудником одной из частных компаний, привлеченных к разминированию, Мамедовым Рашадом Нариман оглу, 1985 года рождения, произошел подрыв на противопехотной мине. В результате инцидента Рашад Мамедов получил легкие травмы ноги.

Пострадавший был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

