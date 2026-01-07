Зеленский снова встретится с американцами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой сессии переговоров с представителями президента США Дональда Трампа, на которой, в частности, обсудят территориальные вопросы. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Президент Украины написал, что рассчитывает на обсуждение с американскими представителями «самых сложных вопросов» из рамки по окончанию войны, а именно вопрос о Запорожской атомной станции и территориях.

По словам Зеленского, на встречах Украину будут представлять секретарь СНБО (Службы национальной безопасности и обороны) Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.

Украинская команда обсудит возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, другими государствами Европы и Соединенными Штатами, сообщил президент. Зеленский заявил, что Украина готова к обсуждению сложных вопросов по завершению войны.

«Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров – обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну», – написал Зеленский.

6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

С американской стороны во встрече участвовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 7 января команды продолжат работу над гарантиями безопасности и рамочным соглашением о завершении войны.