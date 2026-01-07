В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…

Сенатор США Линдси Грэм предупредил, что президент США Дональд Трамп «убьет» верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если власти продолжат подавлять протесты в Иране, требующие лучшей жизни.

«Аятоллам: вы должны понять — если вы продолжите убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни, — Дональд Дж.Трамп убьет вас», — заявил Грэм во вторник в интервью Fox News.

Грэм заявил, что «в Иране грядут перемены», назвав это крупнейшим сдвигом «в истории Ближнего Востока, направленным на свержение этого нацистского режима».