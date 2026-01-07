USD 1.7000
Новое назначение в Azərlotereya

15:38 698

В ОАО Azərlotereya произошли кадровые изменения. На должность руководителя по маркетингу компании назначена Нурана Теймурова.

Ранее она занимала должность руководителя блока цифрового и розничного бизнеса в компании PASHA Insurance. В 2015–2020 годах Нурана Теймурова возглавляла департамент маркетинга и связей с общественностью PASHA Insurance, а также работала на различных должностях в Государственном нефтяном фонде Азербайджанской Республики и ООО Azercell Telekom.

После передачи Azərlotereya в управление турецкой компании, в рамках кадровой политики, ориентированной на формирование профессиональной команды, численность сотрудников была увеличена более чем в четыре раза — с 49 до 225 человек.

Осуществляя деятельность в соответствии с международными стандартами, Azərlotereya наряду с местными специалистами привлекает к работе и иностранных экспертов. Став одним из значимых участников ненефтяного сектора страны, компания рассматривает формирование конкурентоспособного человеческого капитала в числе своих ключевых приоритетов.

Являясь членом Европейской ассоциации лотерей (EL) и Всемирной ассоциации лотерей (WLA), а также сотрудничая с такими международными партнерами, как Scientific Games, Demirören Holding и другими, Azərlotereya поощряет участие своих сотрудников в профильных семинарах и регулярно организует обучающие программы, направленные на ознакомление с современными международными стандартами.

В Azərlotereya сотрудникам обеспечиваются благоприятные условия труда и конкурентоспособная заработная плата с целью повышения уровня профессионализма и содействия их устойчивому развитию.

