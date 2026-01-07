USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана

15:40 1243

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель резко отреагировал на высказывания греческого журналиста, который заявил, что турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана якобы может ожидать судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Комментируя эти слова, Озель призвал «остановиться» и подчеркнул, что любые попытки посягательства на безопасность не то что президента, а даже обычных граждан Турции получат жесткий ответ: «Если кто-то осмелится предпринять подобные действия вблизи президентской резиденции даже в отношении обычного гражданина Турции - добро пожаловать!»

Озель также напомнил, что в 2016 году его партия и он лично поддержали действующую власть в момент попытки государственного переворота, которую, по его словам, предприняли США при участии Фетхуллаха Гюлена. Он ясно дал понять, что в вопросах национальной безопасности и суверенитета страны политические разногласия отходят на второй план.

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12914
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 176
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 486
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 333
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1244
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2240
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1083
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2291
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3029
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1191
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2610

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12914
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 176
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 486
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 333
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1244
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2240
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1083
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2291
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3029
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1191
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться