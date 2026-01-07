Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель резко отреагировал на высказывания греческого журналиста, который заявил, что турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана якобы может ожидать судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Комментируя эти слова, Озель призвал «остановиться» и подчеркнул, что любые попытки посягательства на безопасность не то что президента, а даже обычных граждан Турции получат жесткий ответ: «Если кто-то осмелится предпринять подобные действия вблизи президентской резиденции даже в отношении обычного гражданина Турции - добро пожаловать!»

Озель также напомнил, что в 2016 году его партия и он лично поддержали действующую власть в момент попытки государственного переворота, которую, по его словам, предприняли США при участии Фетхуллаха Гюлена. Он ясно дал понять, что в вопросах национальной безопасности и суверенитета страны политические разногласия отходят на второй план.