USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Снова туман

15:47 449

8 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 8-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12917
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 177
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 489
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 334
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1244
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2243
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1085
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2292
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3032
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1193
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2611

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12917
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 177
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 489
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 334
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1244
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2243
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1085
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2292
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3032
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1193
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2611
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться