Снова туман

8 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 8-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.