USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Новость дня
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Еврокомиссар: С Гренландией США блефуют

15:55 367

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс не верит, что администрация президента США Дональда Трампа может решить применить силу, чтобы получить контроль над Гренландией. Об этом он сказал в эфире LRT.

Кубилюс заявил, что военная операция США с целью захвата контроля над Гренландией, автономной датской территорией в Арктике, фактически будет означать конец НАТО.

«Я согласен с датским премьер-министром: если такое случится – хотя я не верю, что это произойдет – если администрация США решит применить силу для захвата Гренландии, это однозначно будет означать конец трансатлантических отношений и НАТО. Администрация США, вероятно, хорошо это понимает», – сказал он.

Еврокомиссар отметил, что если Вашингтон стремится усилить безопасность в Гренландии или в более широком арктическом регионе, он может это сделать, расширив свое существующее военное присутствие там.

«Эти возможности уже существуют. Абсолютно нет необходимости угрожать или запугивать разговорами о захвате Гренландии или установлении контроля над ней», – заявил Кубилюс.

Он предупредил, что применение силы против Гренландии создаст беспрецедентный парадокс для НАТО. 

«Если США применят военную силу против Гренландии, что они сделают как член НАТО? НАТО придется защищать одного из своих членов – Данию и ее территорию – от агрессии», – сказал он.

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12917
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 178
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 491
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 334
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1244
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2245
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1085
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2293
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3034
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1194
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2611

ЭТО ВАЖНО

Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 12917
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь
Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь ФОТО
16:27 178
Эрдоган опровергает...
Эрдоган опровергает...
16:22 491
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...
16:15 334
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
Лидер турецкой оппозиции заступился за Эрдогана
15:40 1244
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
В Сенате заявили: Трамп убьет Хаменеи, если…
15:07 2245
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
Сапер подорвался на мине в Джебраиле
14:57 1085
Ясамал лидирует в Баку
Ясамал лидирует в Баку фото
14:52 2293
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане
Взрыв и сильный пожар на нефтяной базе в Азербайджане фото; видео; обновлено 16:18
16:18 3034
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
«Значимые результаты»: Буданов о переговорах в Париже
14:40 1194
Стоматологи запротестовали в Баку
Стоматологи запротестовали в Баку TƏBİB вносит ясность
14:36 2611
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться