Американский сенатор: Венесуэла – наша, но не колония...

Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Администрация США намерена управлять Венесуэлой после свержения президента Николаса Мадуро, но не будет делать из латиноамериканской страны свою колонию и владеть ей «вечно». Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«[Президент США Дональд] Трамп хочет, чтобы все поняли, что он всем заправляет. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой. Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией Соединенных Штатов, но мы ей управляем», - сказал законодатель порталу Semafor.

Журналисты портала запросили комментарий Грэма и других членов американского Конгресса, чтобы лучше понять позицию администрации США по Венесуэле. Госсекретарь США Марко Рубио 4 января заявлял, что Вашингтон не имеет в виду «управление» Венесуэлой в прямом смысле этого слова. Вашингтон, по его словам, хочет «управлять направлением будущего Венесуэлы». Позднее в тот же день Трамп заявил журналистам, что не преувеличивает и что его администрация «у власти» в Венесуэле.

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил Semafor, что Рубио в действительности «очень осторожен» и не называет Мадуро «преступником», поскольку все обстоятельства выясняют правоохранительные органы. Слова Трампа Кеннеди не «воспринимает буквально». «Я не думаю, что он имеет в виду буквально управление страной», - отметил законодатель.

Чиновник администрации Трампа сказал порталу, что позиции госсекретаря и президента «последовательны» и не противоречат друг другу. «Оба говорили о том, чтобы максимально использовать рычаги влияния в отношении оставшихся элементов [власти] Венесуэлы и обеспечить их сотрудничество с США путем прекращения потока нелегальной миграции, остановки потоков наркотиков, восстановления нефтяной инфраструктуры и совершения действий во благо венесуэльского народа», - отметил собеседник издания.

Администрация США сейчас решает, что делать с нефтью Венесуэлы, когда проводить выборы и сотрудничать ли с и.о. президента Делси Родригес. Трамп уже назначил группу советников для выработки пути к определению будущего Венесуэлы, пишет портал. В эту группу входят, помимо Рубио, замглавы администрации Стивен Миллер, глава Пентагона Пит Хегсет и министр энергетики Крис Райт. Ключевые вопросы будущего Венесуэлы американские чиновники, в числе которых Рубио, Хегсет, генпрокурор Пэм Бонди и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, будут обсуждать на брифингах в Конгрессе 7 января.

