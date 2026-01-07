USD 1.7000
Иран сотрясают крупнейшие протесты
Иран сотрясают крупнейшие протесты

Защищаем организм: как укрепить иммунитет

разъясняет терапевт Закир Гулиев
Иммунная система – это сложный механизм, который защищает организм от вирусов, бактерий и других вредных микроорганизмов, и ее слабость может проявляться как при медицинских обследованиях, так и по некоторым симптомам, наблюдаемым в повседневной жизни. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сказал эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, для точного определения ослабления иммунитета проверяются анализы крови, уровень лейкоцитов, показатели витаминов и минералов: «Кроме того, если человек часто болеет, переносит тяжелые и затяжные инфекции, это может указывать на то, что иммунная система работает недостаточно эффективно. Частые рецидивы таких заболеваний, как простуда, грипп и боли в горле, неспособность организма восстанавливаться так же быстро, как раньше, длительная усталость и недостаток энергии являются признаками ослабленного иммунитета».

Эксперт отметил, что частое появление язв на губах, во рту, проблемы с деснами, а также медленное заживление кожных инфекций и даже небольших ран могут также указывать на снижение защитных сил организма. Ослабленный иммунитет может быть связан с расстройствами пищеварения, частой диареей, вздутием живота, потерей аппетита, повышенной чувствительностью к стрессу, нарушениями сна и общим психологическим стрессом. Если такие симптомы сохраняются длительное время и снижают качество жизни, важно обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и предотвратить возможные серьезные проблемы.

Эксперт Министерства здравоохранения, кроме того, указал, что «режим сна оказывает очень серьезное влияние на иммунную систему и витаминно-минеральный баланс. Во время качественного и достаточного сна организм вырабатывает цитокины, защищающие от инфекций, повышается активность Т-клеток и NK-клеток, и иммунная память работает более здорово».

По его словам, это приводит к повышению устойчивости к вирусам и бактериям: «При недостатке или нерегулярном сне ослабевает иммунная система, люди чаще болеют, болезни длятся дольше, и повышается риск хронического воспаления. В это время повышается уровень гормона стресса кортизола, который подавляет иммунный ответ. Постоянный сон менее 6 часов в сутки значительно ослабляет иммунную защиту. Хотя недостаток сна не является прямой причиной дефицита витаминов, он создает прочную основу для его возникновения. Бессонница ослабляет процессы пищеварения и усвоения, снижает усвоение организмом некоторых витаминов и минералов, нарушается гормональный баланс. Люди, которые ложатся спать поздно и просыпаются поздно, чаще страдают от дефицита витамина D, особенно учитывая снижение их пребывания на солнце».

Эксперт заявил, что стресс и бессонница изменяют аппетит, усиливают склонность к употреблению нездоровой пищи, что может привести к дисбалансу витаминов группы В, магния и железа.

«Магний может играть как причинную, так и следственную роль в этом процессе, поскольку его дефицит ухудшает качество сна. Эти последствия ощущаются сильнее во время длительных ночных смен, хронической бессонницы, постоянного психологического стресса, в подростковом возрасте, во время беременности и в пожилом возрасте. Продолжительность и режим сна очень важны для здоровой иммунной системы и правильного витаминного баланса. Регулярный сон в течение 7–9 часов, сокращение времени, проводимого за экраном вечером, и отказ от напитков, содержащих кофеин, на ночь играют важную роль в укреплении иммунной системы и общего состояния здоровья», - сказал эксперт.

