Эрдоган опровергает...

«Нам такой информации не поступало, такого не было», - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть свою страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер «гневно отверг этот план».

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией, в связи с чем в этой латиноамериканской республике было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены.