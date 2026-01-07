Дзюдо в Азербайджане распространяется и вширь, и вглубь

С этой целью в уходящем году в 80 спортивных залов по всей стране было поставлено в общей сложности 6000 татами фирмы Taishan.

Одно из основных направлений деятельности Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) - развитие дзюдо в регионах, а также поэтапное улучшение спортивной инфраструктуры.

Всего с 2022 года в рамках масштабной программы поддержки, охватывающей Баку и регионы, Федерация распределила среди 179 спортивных залов в сумме 13200 татами.

Параллельно в 2022–2025-х годах ACF сдала в эксплуатацию новые залы дзюдо в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Закатале, Геранбое, Сабирабаде, селе Агалы Зангиланского района, бакинском поселке Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране и селе Мосул Закатальского района.