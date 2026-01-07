США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?

Соединенные Штаты перебросили на авиабазы в Великобритании значительное количество военной авиации, сообщает газета The Times. С субботы на трех базах Королевских ВВС в графствах Саффолк и Глостершир приземлился флот как минимум из 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider.

По данным издания, на борту транспортных самолетов могли находиться по меньшей мере пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые обычно используются при проведении спецопераций.

Отмечается, что указанные авиабазы используются совместно Королевскими ВВС Великобритании и ВВС США, а Министерство обороны Британии отказалось комментировать информацию.

Размещение авиации совпало по времени с операцией американских сил в Венесуэле, в результате которой был захвачен и вывезен в США президент Николас Мадуро. Газета The Times отмечает, что этот шаг может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим операциям, однако официальных комментариев по целям переброски пока нет.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что усиление присутствия американской авиации в Великобритании может быть связано с более широкой переброской спецподразделений и их техники в Европу.