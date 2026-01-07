Британия готовит войска

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в среду, что любое развертывание британских войск в рамках декларации, подписанной с Францией и Украиной, будет возможно только после голосования в парламенте.

Во вторник Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, предусматривающую развертывание сил в случае заключения мирного соглашения.

«Я буду информировать Палату общин по мере развития ситуации, и, если речь зайдет о развертывании войск в соответствии с подписанной декларацией, я вынесу этот вопрос на голосование парламента», — заявил Стармер, выступая в парламенте.

Он отметил, что численность контингента будет определяться в рамках военных планов Великобритании, которые в настоящее время разрабатываются.

Стармер также сообщил, что дважды общался с президентом США Дональдом Трампом по вопросу гарантий безопасности для Украины в период рождественских праздников и заверил депутатов, что «не может быть и речи о каких-либо действиях без полноценного обсуждения с американской стороной».

Заявления британского премьера прозвучали на следующий день после того, как США поддержали широкую коалицию союзников Украины, в которую входит и Великобритания, пообещав предоставить Киеву гарантии безопасности на случай нового нападения со стороны России.