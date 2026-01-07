Верховный суд отказал покушавшемуся на Фазиля Мустафу

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на решение по делу Рашада Ахмедова, одного из обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Ильгара Джафарова было решено кассационную жалобу отклонить, вердикт суда первой инстанции оставить в силе.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2024 года Азер Сариджанов был приговорен к пожизненному заключению, Сабухи Ширинов — к 20 годам, Рашад Ахмедов — к 19 годам, Эльшад Аскеров — к 18 годам, Эмин Алияров — к 4 годам лишения свободы.

Напомним, 28 марта 2023 года на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата, в результате которого он получил пулевое ранение в плечо и ногу.

В связи с этим Главным следственным управлением Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность.), 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, транспортировка и ношение огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.