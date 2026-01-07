Дело таможенников передали в Бакинский суд

Уголовное дело в отношении членов организованной преступной группировки, обвиняемых в получении крупных взяток, контрабанде, торговле наркотиками и других преступлениях, направлено в суд.

Согласно информации, предоставленной haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, завершилось предварительное следствие уголовного дела, переданного Государственным таможенным комитетом (ГТК) в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, по противоправным действиям должностных лиц Билясуварского таможенного управления ГТК и других лиц, совершивших контрабанду.

Предварительное следствие выявило обоснованные подозрения в том, что инспекторы Центра по таможенному оформлению Билясуварского таможенного управления ГТК Вюсал Гусейнов, Керим Керимов, Исмаил Мамедалиев и инструктор-кинолог переданного этому управлению объединения Azərterminalkompleks Асиф Гаджимурадов вступили в преступный сговор с Этибаром Хатамли, гражданином Азербайджана, и Резаяном Джафаром Рафие оглу, гражданином Ирана, в обмен на крупные взятки, которые они получали, используя свои служебные положения.

Джафар Резаян, приобретший в Иране пассажирский автобус и использовавший это транспортное средство, создавал условия для контрабанды наркотиков на общую сумму 410 000 манатов, а также табачных изделий без акцизных марок Азербайджанской Республики, которые хранились в грузовом отсеке автобуса, перевозя на территорию страны, минуя таможенный контроль.

На основании собранных доказательств Вюсалу Гусейнову, Исмаилу Мамедалиеву, Кериму Керимову и Асифу Гаджимурадову были предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот крупных партий лекарственных средств организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 213-1.2.1 (незаконный оборот товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таких марок организованной группой), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот крупных партий психотропных веществ организованной группой), 240.3.1, 240.3.2 (незаконный оборот крупных партий сильнодействующих веществ организованной группой), 311.3.1 и 311.3.3 (взяточничество в крупном размере организованной группой) УК Азербайджана.

Этибар Хатамли был обвинен по статьям 206.4, 240.3.1 и 240.3.2, Джафар Резаян — по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3, 206.4, 213-1.2.1, 234.4.1, 234.4.3, 240.3.1 и 240.3.2 УК Азербайджана.

На основании представления следователя, проводившего предварительное следствие по делу, и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное управление предварительным следствием, в качестве меры пресечения в отношении Вюсала Гусейнова, Исмаила Мамедалиева, Керима Керимова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатамли был избран арест, в отношении Джафара Резаяна избрана другая мера пресечения.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.