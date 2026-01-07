Зеленский предложил похитить Кадырова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил США задержать главу Чечни Рамзана Кадырова так же, как и Николаса Мадуро, пишут украинские СМИ.

«Вот, пожалуйста, вам пример с Мадуро. Так? Провели операцию? Провели. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим... как его... Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда (президент России Владимир) Путин увидит это и задумается», — сказал президент Украины.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «отличным поворотом» гипотетическое похищение канцлера Германии Фридриха Мерца. «Похищение неонациста Мерца может стать отличным поворотом в этом карнавале событий. Это не совсем нереалистично», — написал он в соцсетях.