Генсек НАТО: Гренландия открыта для американских солдат

Рютте, отвечая на вопрос о возможности убедить Соединенные Штаты выбрать сотрудничество по Гренландии, а не аннексию, добавил, что существуют соответствующие соглашения.

«Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что в альянсе существует единая позиция по вопросам безопасности в Арктике и участие США в регионе считается обоснованным.

Президент США Дональд Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.

Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения острова.