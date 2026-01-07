USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала

Генсек НАТО: Гренландия открыта для американских солдат

17:52 1253

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 января заявил, что Гренландия якобы открыта к размещению дополнительных военнослужащих США.

Рютте, отвечая на вопрос о возможности убедить Соединенные Штаты выбрать сотрудничество по Гренландии, а не аннексию, добавил, что существуют соответствующие соглашения.

«Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что в альянсе существует единая позиция по вопросам безопасности в Арктике и участие США в регионе считается обоснованным.

Президент США Дональд Трамп 4 января заявил, что Евросоюзу (ЕС) с точки зрения обороны было бы выгодно, если бы США владели Гренландией. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в тот же день указал, что считает неуважительной и неприемлемой «повторяющуюся риторику» США в отношении острова.

Лидеры Дании, Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании 6 января в совместном заявлении указали, что только Дания и Гренландия должны принимать решения о дальнейшей судьбе своих территорий. Позднее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа начала обсуждение вариантов приобретения острова.

Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала видео; обновлено 19:30
19:30 9325
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
19:42 273
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 6617
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
19:21 537
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
19:06 756
Дело таможенников передали в Бакинский суд
Дело таможенников передали в Бакинский суд
17:37 1129
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
16:31 4696
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
01:47 7987
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков обновлено 17:00
17:00 2191
Британия готовит войска
Британия готовит войска
16:55 3043
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу!
Пехлеви обратился к силовикам: Сделайте правильный выбор, присоединитесь к народу! видео; обновлено 14:39
14:39 14908

