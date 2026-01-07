Вне игры: сотни турецких функционеров уличены в ставках

Федерация футбола Турции выявила 212 представителей профессиональных клубов, которые в течение последних пяти лет участвовали в незаконных ставках на футбольные матчи. Они будут привлечены к дисциплинарному разбирательству, сообщил телеканал TRT Haber.

Среди выявленных нарушителей – 108 тренеров и 104 менеджера профессиональных клубов, следует из данных, опубликованных телеканалом, который обнародовал соответствующий список функционеров.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции отстранила от работы на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных арбитров после выявления у них счетов, использовавшихся для ставок на матчи, в том числе за пределами страны. Всего в рамках расследования фигурирует 571 действующий судья, из которых 371, как уточнялось, имел счета в букмекерских конторах.

Также отмечалось, что в рамках дела о незаконных ставках перед дисциплинарным советом TFF должны предстать более тысячи футболистов.

Генеральный прокурор Стамбула Акын Гюрлек ранее заявлял, что не исключает задержания руководителей ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования, которое турецкие власти ведут совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).