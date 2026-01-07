USD 1.7000
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала

Вне игры: сотни турецких функционеров уличены в ставках

18:53

Федерация футбола Турции выявила 212 представителей профессиональных клубов, которые в течение последних пяти лет участвовали в незаконных ставках на футбольные матчи. Они будут привлечены к дисциплинарному разбирательству, сообщил телеканал TRT Haber.

Среди выявленных нарушителей – 108 тренеров и 104 менеджера профессиональных клубов, следует из данных, опубликованных телеканалом, который обнародовал соответствующий список функционеров.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции отстранила от работы на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных арбитров после выявления у них счетов, использовавшихся для ставок на матчи, в том числе за пределами страны. Всего в рамках расследования фигурирует 571 действующий судья, из которых 371, как уточнялось, имел счета в букмекерских конторах.

Также отмечалось, что в рамках дела о незаконных ставках перед дисциплинарным советом TFF должны предстать более тысячи футболистов.

Генеральный прокурор Стамбула Акын Гюрлек ранее заявлял, что не исключает задержания руководителей ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования, которое турецкие власти ведут совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Алиев выделил миллионы религиозным общинам
Алиев выделил миллионы религиозным общинам
19:49 42
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала видео; обновлено 19:30
19:30 9329
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
19:42 275
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 6618
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
19:21 538
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
19:06 756
Дело таможенников передали в Бакинский суд
Дело таможенников передали в Бакинский суд
17:37 1129
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
16:31 4698
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
01:47 7987
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков обновлено 17:00
17:00 2191
Британия готовит войска
Британия готовит войска
16:55 3044

