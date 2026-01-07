USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.1063
Подписаться на уведомления
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Новость дня
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала

Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
19:06 756

Азербайджан 8 января отправляет по железной дороге очередную партию бензина и дизельного топлива в Армению, сообщают азербайджанские СМИ.

«8 января 2026 года из Азербайджана - со станции Гюздек и Бакинской грузовой станции - в Армению будет осуществлена очередная поставка нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

В поставку включены 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.

Напомним, в ночь на 19 декабря прошлого года грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» доставил на станцию Беюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Позднее состав транзитом через территорию Грузии прибыл в Армению. Договоренность о поставке топлива была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении - Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

Кроме того, в ноябре прошлого года зерно из Казахстана и России также было доставлено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Алиев выделил миллионы религиозным общинам
Алиев выделил миллионы религиозным общинам
19:49 46
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала видео; обновлено 19:30
19:30 9332
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
19:42 280
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 6619
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
19:21 539
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
19:06 757
Дело таможенников передали в Бакинский суд
Дело таможенников передали в Бакинский суд
17:37 1129
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
16:31 4699
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
01:47 7988
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков обновлено 17:00
17:00 2192
Британия готовит войска
Британия готовит войска
16:55 3045

ЭТО ВАЖНО

Алиев выделил миллионы религиозным общинам
Алиев выделил миллионы религиозным общинам
19:49 46
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала видео; обновлено 19:30
19:30 9332
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
Экс-глава AvroQrand Ханлар Джафаров умер в тюрьме
19:42 280
«Желающие» Москву слушать не желают
«Желающие» Москву слушать не желают украинская драма продолжается
02:18 6619
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки
19:21 539
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов
Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
19:06 757
Дело таможенников передали в Бакинский суд
Дело таможенников передали в Бакинский суд
17:37 1129
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
США массово перебрасывают авиацию в Британию: к чему готовятся?
16:31 4699
Израиль не уходит. Уходят Турцию?
Израиль не уходит. Уходят Турцию? наша корреспонденция; все еще актуально
01:47 7988
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков
Обострение в Алеппо: столкновения сирийской армии и курдских боевиков обновлено 17:00
17:00 2192
Британия готовит войска
Британия готовит войска
16:55 3045
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться