Завтра из Азербайджана в Армению уйдет очередная партия нефтепродуктов

Азербайджан 8 января отправляет по железной дороге очередную партию бензина и дизельного топлива в Армению, сообщают азербайджанские СМИ.

«8 января 2026 года из Азербайджана - со станции Гюздек и Бакинской грузовой станции - в Армению будет осуществлена очередная поставка нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

В поставку включены 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.

Напомним, в ночь на 19 декабря прошлого года грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» доставил на станцию Беюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Позднее состав транзитом через территорию Грузии прибыл в Армению. Договоренность о поставке топлива была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении - Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

Кроме того, в ноябре прошлого года зерно из Казахстана и России также было доставлено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.