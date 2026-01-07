USD 1.7000
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала
Америка захватила российский танкер. Москва отреагировала

Трамп о НАТО: Россия и Китай боятся только Америки

19:21 540

Американский президент Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Китай не опасались бы НАТО, если в составе альянса не было бы США.

«Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется. Всем повезло, что я перестроил наши ВС в свой первый президентский срок и продолжаю это делать», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер указал, что «единственная нация, которую Китай и Россия боятся и уважают, – это США».

Он также выразил сомнение в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. Вместе с тем Трамп отметил, что США всегда будут поддерживать Североатлантический альянс, даже «если они не будут поддерживать нас».

По словам президента США, без его участия «Россия бы сейчас контролировала всю Украину».

